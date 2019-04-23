"Шахтер" совместно с УЕФА запустил проект на линии разграничения

Тренировки для детей уже стартовали в Счастье, Торецке и Авдеевке

В городах Донбасса стартовал совместный проект "Шахтера" и УЕФА "Давай, играй!".

В городах Донбасса стартовал совместный проект "Шахтера" и УЕФА "Давай, играй!" на линии разграничения. Проект реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

30 ноября 2018 года Shakhtar Social стал победителем грантовой программы UEFA Foundation for Children и получил финансирование проекта "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру выбраны 45 лучших.

Тренировки уже стартовали в Счастье Луганской области (1,5 километра до линии разграничения), Торецке Донецкой области (10 километров) и Авдеевке (5 километров). До конца апреля к проекту также присоединятся Курахово, Марьинка, Красногоровка, Волноваха и Попасная.

540 детей от 7 до 12 лет смогут бесплатно заниматься футболом в 8 городах вблизи линии разграничения. Тренировки проходят трижды в неделю на современных площадках с синтетическим покрытием. С ребятами будут работать 24 тренера. Shakhtar Social обеспечил участников формой, мячами и всем необходимым для занятий.



































Напомним, что 24 апреля "Шахтер" сыграет с "Динамо" в центральном матче 25 тура чемпионата Украины по футболу.

24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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