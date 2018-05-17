"Шахтер" создал фонд Shakhtar Social для развития футбольной культуры в Украине

Сегодня, 18:11

Некоммерческая организация будет заниматься развитием массового детского футбола, обучением тренеров-волонтеров, поддержкой гендерного равенства

&quot;Шахтер&quot; создал некоммерческий фонд социальных футбольных проектов Shakhtar Social
"Шахтер" создал некоммерческий фонд социальных футбольных проектов Shakhtar Social

Чемпион Украины "Шахтер" объявил об основании футбольного фонда Shakhtar Social. Учрежденная компания – некоммерческая организация, созданная для реализации социальных проектов. Основная цель фонда – развитие футбольной культуры в Украине.

Следуя лучшим практикам фондов европейских футбольных команд, Shakhtar Social будет осуществлять деятельность в следующих направлениях:

  • развитие массового детского футбола;
  • обучение футбольных тренеров-волонтеров;
  • поддержка гендерного равенства;
  • реализация футбольных проектов для людей с инвалидностью;
  • благотворительные проекты.

Задачи фонда – популяризация футбола и здорового образа жизни, формирование правильных ценностей, создание равных возможностей для каждого, кто любит футбол и желает им заниматься.

"Футбол не ограничивается 90 минутами и боковыми линиями поля. Футбол – это феномен, социальный инструмент, который способен менять жизнь миллионов людей. Мы понимаем, что бренд "Шахтера" и популярность наших игроков должны работать на благо общества. Поэтому ФК "Шахтер" – социально ответственный футбольный клуб. Проектов становится все больше, они требуют отдельного внимания и управления. По примеру европейских Football Foundations нами было принято решение об основании клубного фонда. С помощью Shakhtar Social станем развивать детский массовый футбол, отдельное внимание уделим созданию возможностей для детей с инвалидностью", – рассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Футбольные фонды распространены среди топ-клубов Европы. Наиболее известными являются Barça Foundation, MU Foundation, Chelsea Foundation, Real Madrid Foundation.

Напомним, что на прошлой неделе "Шахтер" обыграл "Верес" в Харькове и досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины.

фонд, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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