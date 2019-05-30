"Шахтер" завершил исторический сезон разгромом "Львова"
"Горняки" уходят в отпуск с хорошим настроением
Донецкий Шахтер в заключительном туре чемпионата Украины разгромил на выезде "Львов". Этот поединок не имел турнирного значения – "горняки" давно гарантировали себе золотые медали, а львовяне потеряли шансы побороться за еврокубки. Победу команде Паулу Фонсеки принесли точные удары Дентиньо, Тараса Степаненко и Николая Матвиенко во втором тайме.
"Львов" – "Шахтер" – 0:3
Голы: Дентиньо (65), Степаненко (78), Матвиенко (85)
"Львов": Сарнавский, Приймак, Адамюк, Висенте, Мартан, Пентелейчук (Химчак, 46), Липе, Педро Витор, Рожерио Шина (Ivanochko, 80), Бруно Дуарте, Алваро (Брама, 87).
"Шахтер": Кудрик, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антонио, Сиприано (Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).
Предупреждения: Педро Витор (42), Маркос Антонио (50), Мартан (61), Степаненко (73).
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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