"Шахтер" ждет матч с главным конкурентом за выход в плей-офф

Соперник горняков – загребское "Динамо", которое в первых двух турах также набрало три очка. И от результата ближайшей дуэли команд может в итоге зависеть, кто отправится в плей-офф Лиги чемпионов, а кого будут ждать стыковые матчи Лиги Европы. Конечно, не стоит забывать и об "Аталанте", но пока что итальянцы только проигрывали и рассчитывать на что-то в гостях у "Манчестер Сити" им будет сложно.

В предстоящем матче "Шахтера" и "Динамо" больше шансов на успех у хозяев поля. В частности, аналитики Parimatch дают команде 58% на победу против 17% у динамовцев (и 25% на ничью). Несмотря на то, что хорватский футбол находится на приличном уровне, чего только стоит выступление сборной на ЧМ-2018, на клубной европейской арене клубы выступают гораздо скромнее. "Шахтер" из года в год ставит перед собой задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов и старается играть на равных с грандами. Поэтому расклады от экспертов перед матчем вполне обоснованы.

Впрочем, легкой прогулки для "Шахтера" все равно не получится. Состав у "Динамо" вполне приличный и оценивается порталом transfermarkt в 107,3 миллиона евро ("Шахтер" – 137,4 миллиона евро). Ту же "Аталанту" хорваты разбили дома 4:0, а "Манчестер Сити" пришлось больше часа искать ключ к воротам "Динамо", второй мяч при этом был забит уже перед финальным свистком.

В свою очередь дончане должны очень хорошо знать возможности соперника. Ассистент главного тренера Дарио Срна – живая легенда хорватского футбола. До перехода в "Шахтер" он выступал за "Хайдук", с которым выиграл чемпионат Хорватии и дважды брал кубок страны. Наставник горняков Луиш Каштру, в свою очередь, работал в структуре молодежных команд "Порту", где тренировал нынешнего защитника "Динамо" Иву Пинту.

Поэтому стоит ожидать, что в своих стенах "Шахтер" будет действовать первым номером и не разочарует своих болельщиков. А если еще и удастся оформить быстрый гол, чтобы заставить хорватов бежать вперед и отыгрываться, настоящее шоу нам гарантировано.

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