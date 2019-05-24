"Шахтеру" – 83 года: клуб подготовил анимационное видео для болельщиков

24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч "горняков", которые в 2019 году стали самым титулованным клубом независимой Украины

"Шахтер" - самый титулованный клуб независимой Украины.

24 мая 1936 года – дата основания самого титулованного футбольного клуба независимой Украины – "Шахтера". Именно в этот день состоялся первый официальный матч "горняков".

В советское время "Шахтер" называли "кубковым бойцом". Команда славилась своим характером и узнаваемым игровым почерком, четырежды завоевывала Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и один раз – Суперкубок СССР (1984).

В период независимой Украины "Шахтер" добыл 34 трофея и является самым титулованным клубом страны. "Горняки" брали Кубок УЕФА, 12 раз становились чемпионами Украины, рекордсмены по числу побед в Кубке Украины (13) и Суперкубке Украины (8).

"Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас писал историю побед "оранжево-черных". Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК "Шахтер"!", – говорится в сообщении на официальном сайте "Шахтера".

"Горняки" подготовили анимационное видео для болельщиков:

Напомним, что этом сезоне"Шахтер" досрочно гарантировал себе титул чемпионов Премьер-лиги за три тура до завершения чемпионата.

Кроме того, в сезоне 2018/19 "горняки" завоевали Кубок Украины. В финале команда Паулу Фонсеки со счетом 4:0 обыграла перволиговый "Ингулец".

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