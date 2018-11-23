Shakhtar Social создает футбольную команду девочек в Харькове

Фонд Shakhtar Social объявил о создании футбольной команды девочек в Харькове. Об этом сообщается на страничке "горняков" в Facebook. 8 декабря в харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовая тренировка для девочек 2011 и 2012 года рождения, по итогам которой будет сформирована команда из 20 игроков. Группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове под руководством квалифицированных детских наставников. "Все пришедшие на тренировку получат сувениры и подарки", – говорится на странице "Шахтера" в Facebook.

Команда девочек создается фондом Shakhtar Social для популяризации женского футбола в рамках партнерства с Фондом Народонаселення ООН в Украине – UNFPA Ukraine по достижению гендерного равенства.

Напомним, что в пятницу в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" сыграет с ФК "Львов". Матч начнется в 19:00.

Напомним, что "Шахтер" традиционно приготовил массу развлечений для болельщиков. На стадионе "Металлист" 23 ноября будет организован Shakhtar Fan Fest.