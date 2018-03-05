Шевченко впервые вызвал в сборную Украины нападающего "Гента"

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал фамилии игроков иностранных клубов, которым направлены вызовы в национальную команду.

В список легионеров вошли защитник Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), полузащитники Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) и нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Отметим, что этот вызов дебютный для 22-летнего Яремчука. На его счету 9 мячей в текущем чемпионате Бельгии.

В рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга – 23 марта (место проведения уточняется, вероятным соперником будет команда Саудовской Аравии) и 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии.

В ближайшее время тренерский штаб обнародует все список футболистов, которые будут работать во время мартовского сбора национальной команды.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.