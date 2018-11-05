Шевченко вызвал в сборную Украины Миколенко, Коваленко и Шапаренко

Сегодня, 19:51

В составе национальной команды могут дебютировать три новых исполнителя

Андрей Шевченко. Фото ФФУ
Андрей Шевченко. Фото ФФУ

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в ближайшем сборе 23 футболиста. К девяти игрокам из иностранных чемпионатов, которых наставник назвал ранее, добавились исполнители, выступающие в Премьер-лиге. Еще пятерых футболистов внесены в резервный список главной команды – они могут получить приглашение на сбор позже.

Дебютный вызов в национальную команду получил 19-летний защитник "Динамо" Виталий Миколенко, а еще два потенциальных дебютанта 21-летний Марьян Швед и 22-летний Андрей Борячук включены в резервный список.

Впервые с 2014 года приглашение в сборную получил Сергей Болбат. Также вернулись в национальную команду Виктор Коваленко и Николай Шапаренко – авторы забитых мячей в "украинском классико" "Шахтер" – "Динамо" – 2:1.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк" Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Резерв национальной команды: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – "Динамо"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Андрей Борячук ("Мариуполь"), Марьян Швед ("Карпаты").

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.
футбол, Сборная Украины, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко

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Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

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