Скандальный российской футболист пропустит ЧМ-2018
Александр Кокорин получил серьезную травму в матче Лиги Европы
У нападающего "Зенита" Александра Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок, сообщает официальный сайт клуба.
Игрок сборной России получил травму на третьей минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно.
На восстановление от такой травмы требуется порядка шести месяцев. Таким образом, Кокорин с большой вероятностью не сможет принять участия в чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Ранее травмы крестообразных связок получили два защитника сборной России – Виктор Васин из ЦСКА и Георгий Джикия из "Спартака".
Напомним, что Кокорин главный источник скандалов в Российском футболе. Недавно было опубликовано видео, как звезда сборной России по футболу стреляет из пистолета на свадьбе друга.
После провального для России Евро-2016 Кокорин устроил грандиозную вечеринку в Монте-Карло вместе с партнером по команде Павлом Мамаевым.
Позже юные футболисты из Челябинска устроили пьяную вечеринку на детской площадке, чтобы почувствовать себя настоящими звездами футбола.
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