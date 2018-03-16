Скандальный российской футболист пропустит ЧМ-2018

Сегодня, 15:38

Александр Кокорин получил серьезную травму в матче Лиги Европы

Александр Кокорин. Фото ФК &quot;Зенит&quot;
Александр Кокорин. Фото ФК "Зенит"

У нападающего "Зенита" Александра Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок сборной России получил травму на третьей минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно.

На восстановление от такой травмы требуется порядка шести месяцев. Таким образом, Кокорин с большой вероятностью не сможет принять участия в чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Ранее травмы крестообразных связок получили два защитника сборной России – Виктор Васин из ЦСКА и Георгий Джикия из "Спартака".

Напомним, что Кокорин главный источник скандалов в Российском футболе. Недавно было опубликовано видео, как звезда сборной России по футболу стреляет из пистолета на свадьбе друга.

После провального для России Евро-2016 Кокорин устроил грандиозную вечеринку в Монте-Карло вместе с партнером по команде Павлом Мамаевым.

Позже юные футболисты из Челябинска устроили пьяную вечеринку на детской площадке, чтобы почувствовать себя настоящими звездами футбола.

 
футбол, сборная России, ЧМ-2018, Александр Кокорин

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СЭ

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