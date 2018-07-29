СМИ опубликовали данные секретной операции Катара, вынуждающие ФИФА лишить их ЧМ-2022

Арабы дискредитировали проведение чемпионата мира в странах, претендующих на турнир

Издание The Times получило на руки документы, в которых сообщается о проведении Катаром секретной операции с целью саботировать оппонентов по проведению мундиаля в 2022 году. Сообщается, что хозяин ЧМ-2022 восемь лет назад заплатил деньги пиар-фирмам, а также бывшим агентам ЦРУ, чтобы запустить ложную пропаганду против США и Австралии, которые являлись их главными оппонентами.

Также по ходу кампании Катар завербовал влиятельных людей, которые бы в своих странах дискредитировали идею проведения турнира. Главной целью было создать впечатление, что внутри страны не существует поддержки в вопросе проведения мундиаля. Именно фактор поддержки был одним из критериев, который учитывался ФИФА.

Более того, издание утверждает, что подобные действия обязуют ФИФА лишить Катар права на проведение чемпионата мира.

План "секретной кампании" Катара

Нанять журналистов, блоггеров и специалистов высокого уровня в каждой сфере, чтобы поднять вопросы насчет проведения в стране ЧМ, продвигать в СМИ идею негативных последствий от чемпионата мира;

На уровне экономических и политических статей продвигать идею о потерях страны от проведения ЧМ-2022;

В США наняли учителей, которые бы сделали запрос в Конгресс насчет целесообразности финансирования возможного чемпионата мира. Они должны были предложить законодательному органу отдать предпочтение финансированию спорта в учебных заведениях;

Организация протестов против проведения чемпионата мира. Один из примеров – движение студентов-регбистов в Мельбурне.

Предполагается, что все документы, которые были получены The Times, не рассматривались ФИФА.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

Также стало известно, что 10-летней дочери члена ФИФА перечислили 2 млн долларов перед голосованием по ЧМ в Катаре.