Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

Турнир пройдет в Эмиратах с 12 по 22 декабря

В Цюрихе прошла жеребьевка клубного чемпионата мира 2018 года. Турнир пройдет в ОАЭ с 12 по 22 декабря.

На данный момент известны 4 из 7 участников турнира: "Реал" (Испания), "Гвадалахара" (Мексика), "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Тим Веллингтон" (Новая Зеландия). Три оставшиеся команды – победители африканской и азиатской Лиги чемпионов, а также Кубка Либертадорес определятся 9, 10 и 28 ноября соответственно.

Расписание матчей клубного чемпионата мира-2018:

Раунд плей-офф

"Аль Айн" – "Тим Веллингтон"

Четвертьфиналы

Победитель африканской Лиги чемпионов – "Аль Айн"/"Тим Веллингтон",

Победитель азиатской Лиги чемпионов – "Гвадалахара",

Полуфиналы

Победитель африканской Лиги чемпионов или "Аль Айн"/"Веллингтон" – Победитель Кубка Либертадорес,

Победитель азиатской Лиги чемпионов или "Гвадалахара" – "Реал".

Матч за пятое-шестое места состоится 18 декабря, за третье-четвертое места а также финал – 22 декабря.

В 2017 году "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. В финале мадридцы обыграли бразильский "Гремио".