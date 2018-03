Стало известно имя лучшего футболиста Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил награду London Football Awards как лучший игрок года в Премьер-лиге, информирует пресс-служба "шпор". В споре за этот приз 24-летний англичанин победил защитника "Челси" Сесара Аспиликуэту, одноклубников Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена, а также форварда "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа.

Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в прошлом сезоне (29 голов), а также лидирует в этом – 24 гола. Всего же в 2017 году Кейн забил 56 голов в 52 матчах, обойдя по этому показателю Лионеля Месси ("Барселона").

