Стало известно, кто сменит Арсена Венгера на посту тренера "Арсенала"

Бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" испанец Унаи Эмери будет назначен главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", сообщает BBC. По данным издания, кандидатура Эмери, который ранее прибыл в Лондон, была поддержана единогласно руководителями "Арсенала".

Эмери покинул "ПСЖ" по окончании нынешнего сезона. Испанец возглавлял парижан с лета 2016 года и выиграл с клубом чемпионат Франции, два Кубка Франции, два Кубка лиги и Суперкубка Франции. В нынешнем сезоне "ПСЖ" гарантировал себе титул за пять туров до окончания чемпионата.

До "ПСЖ" Эмери возглавлял "Лорка Депортиво", "Альмерию", "Валенсию", "Спартак" и "Севилью", с которой трижды побеждал в Лиге Европы.

Напомним, что в этом сезоне в составе "ПСЖ" выступал бразильский нападающий Неймар. А Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Недавно футболист приступил к тренировкам после паузы, вызванной сложной травмой.