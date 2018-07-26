Стало известно, сколько заплатит Роналду, чтобы не сесть в тюрьму

Сегодня, 20:31

Португальский футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Налоговая служба Испании одобрила соглашение, по условиям которого бывший нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду будет обязан выплатить 19 миллионов евро штрафа за уклонение от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год, сообщает EFE. Также форвард, который этим летом перешел в "Ювентус", будет приговорен к двум голам тюремного заключения условно. Ранее сообщалось, что португальцу светит 8 лет тюремного заключения.

Агентство утверждает, что эта договоренность была достигнута самим игроком, а также прокуратурой и представителями защиты интересов государства. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Роналду уже заплатил испанским налоговым органам 13,5 миллиона.

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Напомним, что недавно "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.
налоги, футбол, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

СЭ

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