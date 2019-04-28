STARички в спорте: короли тенниса зажигают в 37, бабушка гимнастики летает в 43

Истории спортсменов, которые наводят шороху в почтенном возрасте: от Серены Уильямс до Оксаны Чусовитиной

Чусовитина продолжает выступать в 43 года. Фото: Getty Images

Когда-то возраст "за 30" считался в спорте пенсионным. Сейчас же и "за 35" еще не предел. Судите сами, "Сегодня" собрали лишь малый букет мировых звезд, которые в годах, но еще наводят шорох, и пообщались с парой украинских старейшин.

ТЕННИС: ФЕДЕРЕР НЕГАТИВ ОТПУСКАЕТ В СЛЕЗАХ

По 37 лет самым титулованным теннисистам – Серене Уильямс и Роджеру Федереру. Швейцарец еще в прошлом году брал трофей на турнире "Большого шлема" и был первой "ракеткой" мира, а месяц назад выиграл свой 101-й одиночный титул, причем не где-нибудь, а на крутом "мастерсе" в Майами. Федерер признается, что имеет постоянные проблемы со спиной, но решает их просто: "Две ночи крепкого сна, и я буду в полном порядке". Спать спокойно ему позволяют и состояние в $625 млн, и то, что свои финансы он контролирует без сторонних людей – вдвоем с женой Мирославой. А еще считает, что нельзя держать негатив в себе,и признается: "Я плачу после поражений с пяти лет".

Серена, как и Роджер, была самой возрастной первой ракеткой мира (в 35). Но если Федерер в мужском теннисе – самый титулованный за все времена, то Уильямс в женском – лучшая только в этом веке. И ею движет желание выиграть еще два "Больших шлема" – сейчас у нее 23, у рекордсменки Маргарет Корт – 24. Миссис Уильямс считает, что рождение дочери Олимпии поможет ей. Американка декларирует правило "всегда сохранять спокойствие", но осенью прошлого года, проигрывая финал US Open японке Осаке, сорвалась. Обвинила рефери в сексизме, разделив мир на тех, кто ее поддержал, и тех, кто гневно заявлял, что ей пора на пенсию. Сейчас 37-летняя Серена готова расстаться с ракеткой только в случае второй беременности. На ближайшем мейджоре – "Ролан Гаррос" – букмекеры ставят ее вторым фаворитом.

ХОККЕЙ: 47-ЛЕТНИЙ ЯГР – НИ КАПЛИ В РОТ!

Яромир Ягр родился в социалистической Чехословакии, а сразу после бархатной революции и прихода к власти Вацлава Гавела в 18-летнем возрасте оказался в НХЛ. В течение 11 лет он был игроком "Питтсбург Пингвинз", а затем выступал еще за 8 команд Национальной хоккейной лиги! Да еще с "командировками" в клубы России и Чехии. Лучший еврпопеец в истории НХЛ – набрал 1921 очко, больше только у короля хоккея Уэйна Гретцки.

Зимой 2018-го Яромир вернулся в родной город Кладно, став играющим президентом местного клуба, с целью вывести его в элитный дивизион. Но помешала травма. Потратив на восстановление год, за два дня до своего 47-го дня рождения Ягр вернулся на лед. А несколько дней назад он закинул четыре шайбы в ворота "Ческе Будеевице" (4:2) и таки вывел "Кладно" в чешский экстракласс. Его рецепт спортивного долголетия – полное безразличие к алкоголю. Во время выступления в Омске и походов на вечеринки чех мог заказать себе... стакан молока. Он полностью отказался от продуктов, содержащих глютен, и ограничил употребление сахара. Яромир заявляет о планах играть минимум до 50 лет. Видимо, сдает, потому что когда-то планировал до 60...

ГОЛЬФ: ВУДС В ПОГОНЕ ЗА ВТОРЫМ МИЛЛИАРДОМ

Уже в три года Тайгер Вудс сыграл в гольф на телешоу против комика Боба Хоула. К этому виду спорта его привел отец-военный Эрл Вудс, имевший доступ к лункам на поле ВМФ в Калифорнии. Тайгер прогрессировал так, что с 20-летним парнем, только-только ставшим профессионалом, Nike заключил контракт на 40 миллионов долларов! За два года он стал первым номером мирового гольфа и со временем установил рекорд – 281 неделя кряду в лидерах рейтинга. Он зарабатывал по сто миллионов долларов в год и в 2009-м стал первым в мире спортсменом-миллиардером. Тогда же и начались проблемы личного характера. Его жена, фотомодель Элин Нордгрен, узнала об изменах Вудса, а вместе с ней – и весь мир. Женщины из разных точек планеты начали делиться информацией о своих романах с Тайгером. Их количество превышало сотню. Гольфист признал факт измен, приостановил карьеру, чтобы сохранить семью, но вскоре случился развод. Суд обязал спортсмена выплатить супруге сотню "лимонов", оставил ей детей и обязал его лечиться от сексологии и зависимости от лекарств.

Тайгер Вудс оказался ярким примером того, что успех в спорте - это не только большие гонорары и жизнь all inclusive, но и травмы, которые сделали его зависимым от обезболивающих и снотворных. А проблемы в личной жизни привели к депрессии. Два года назад полиция задержала его за рулем изрядно поцарапанного мерседеса в неадекватном состоянии. Алкотест был отрицательным, спортсмен находился под сильным воздействием лекарств. Он прошел лечение, а после открыл собственный реабилитационный центр.

Неделю назад 43-летний Тайгер Вудс выиграл свой первый за 14 лет большой турнир – US Masters. Старше победитель у "мастерса" был лишь раз, Джек Никлаус в 1986-м (46 лет). Заработок Тайгера Вудса за карьеру составляет $1,8 млрд с учетом инфляции. До второго миллиарда рукой подать!

БАСКЕТБОЛ: AIR CANADA УЖЕ 21 ГОД В ПОЛЕТЕ

В 1998 году, когда в НБА закончилась чикагская эпоха Air Jordan, в лигу пришел другой "воздушный" баскетболист – Винс Картер, которого стали звать Air Canada. У Винса тот же рост, что у Майкла Джордана (198 см), и тоже тяга к полетам и броскам сверху. Он сразу стал новичком года, лидером американской "Дрим Тим", выигравшей "золото" Олимпиады-2000, за карьеру 8 раз избирался в "Матч всех звезд НБА", а президент Обама в гостях в доме Картера сразу отшучивался: "Если Винс хотел устроить со мной данк-контест, предупреждаю, я не взял кроссовки! А вообще, игрой Винса я любуюсь с его студенческих времен". И имеет такую возможность до сих пор.



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Нынешний сезон стал для Картера 21-м. Еще один - и это будет рекордом для НБА. А завершать старейшина не собирается. В свои 42 года он не на последних ролях в "Атланте". И 21 очко может набрать, и 44 минуты за матч отбегать (рекорд для такого возраста). А 25-тысячное очко за карьеру забил любимым слэм-данком. В форме парень.

Зачем он продолжает? "Просто любовь к игре. Я все еще люблю играть, люблю путешествовать. Взлеты и падения, все эти эмоции, это не стареет", – говорит Винс. Единственное, просит: "Иногда приходит в команду новичок и говорит: "Добрый день, мистер Картер". Э-э-э, подожди, какой мистер Картер?! Не мистеркартерай мне. Я Винс, чувак! Не делай меня старее, чем я есть".

Что же так продлевает его карьеру? Его неприятие алкоголя? Любовь к яблочно-клюквенному соку? Хотя, может, ларчик открывается просто. С такой женой он всегда в форме. Сонди Картер – элитный тренер в Национальной академии спортивной медицины.

ГИМНАСТИКА: ЧУСОВИТИНА ГОТОВА К ВОСЬМОЙ ОЛИМПИАДЕ

В женской спортивной гимнастике редко, когда дотягивают до 25. Но Оксана Чусовитина продолжает выступать в 43 года! И как выступать, месяц назад выиграла серебряную медаль в опорном прыжке на Кубке мира! В это сложно поверить, но чемпионом мира она становилась, еще выступая за сборную СССР, еще в 1991-м.

Позже Чусовитина переехала в Германию, чтобы спасти сына от лейкемии (и это удалось!), и в начале нулевых добыла для этой страны "серебро" Олимпиады-2008 и ЧМ-2011. А потом вернулась в родной Узбекистан, за который выступает поныне.

Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире гимнастка, участвовавшая в семи Олимпийских играх. Останавливаться не собирается, через год, когда ей исполнится 45, планирует ехать на Олимпиаду в Токио: "А дальше посмотрим". В чем секрет спортивного долголетия? "Каждый день ставлю новую цель. Мне нравится ходить в зал, я делаю это с удовольствием. Сейчас тренируюсь меньше, чем в 25. Раз в день, по 2,5-3 часа".



ФУТБОЛ: ДУХ ЗЛАТАНА? В ЕГО ПАРФУМЕ!

В свои 37 Златан Ибрагимович не доигрывает в США, а вовсю феерит! В прошлом сезоне главный швед в футболе забил 22 гола в 27 матчах, в этом стал капитаном "Лос-Анджелес Гэлэкси" и уже отметился семью голами в пяти матчах! "Жжет" Златан, как обычно, не только на поле, но и за его пределами. Недавно ярко рассказал, что думает о системе VAR: "Ошибку может допустить судья, но не парень у экрана. Но, может, он пил кофе или чересчур наслаждался игрой. Возможно, МЛС накажет меня за мои слова. Но я и есть МЛС, так что не волнуйтесь!". Вопрос в интервью: "Представляете себе, что у стадиона в Лос-Анджелесе когда-нибудь появится памятник Ибрагимовичу?". Ответ Златана: "Не один – два памятника. С обоих сторон стадиона. И еще один внутри. Так что три!". Как стать похожим на Златана? "Ну-у, это очень просто. Покупайте мой парфум Zlatan Black Nomad. Гарантированный результат. У вас будет мой мощный дух!". Ну и посерьезнее, о настрое в 37: "Возраст, больное колено – все это глупости. Меня это только заводит".

АНДРЕЙ МИХНОВ: "БУДУ ИГРАТЬ, ПОКА РОДНЫЕ НЕ СКАЖУТ: "ЗАКАНЧИВАЙ, СКОЛЬКО МОЖНО!"

Капитан сборной Украины по хоккею – Андрей Михнов, которому в этом году стукнет 36. Хотя Андрей еще и сам кому угодно стукнет! Двухметровый нападающий, которого одно время партнеры называли "Хайтауэр", в этом сезоне стал с ХК "Тыхы" чемпионом Польши. А в воскресном спарринге сборной Украины, которая готовится к стартующему 28 апреля чемпионату мира, Михнов приложился к обоим шайбам нашей команды – забросил сам и отдал голевой пас.

В одном звене с ним играют 22-летний Виталий Лялька и 21-летний Вадим Мазур – они еще в детский сад ходили, когда Михнова уже драфтовал клуб НХЛ "Сент-Луис"! А какой вообще лучший возраст для хоккея?

"В самой оптимальной форме чувствовал себя с 27 до 30 лет, – признается "Сегодня" Михнов. – А после 30 стал замечать, что мне нужно больше тренироваться. Даже летом, в отпуске, стараюсь больше уделять внимания тренировкам, чем отдыху. С годами тело дольше входит в тонус. В молодости я после окончания сезона мог позволить себе целый месяц ничего не делать, но приезжал на сборы, неделя тренировок – и я в форме. Сейчас же максимум две недели отдыхаешь, а потом уже каждый день – фитнес, пробежки, лед. А потом на сборах тебе нужно еще недели три, чтобы войти в кондицию. Потому что во всем чувствуешь дискомфорт: и форма неудобно сидит, и резкости нет. Во время игры смены у меня стали чуть короче. Нет, отбегать то я смогу столько же, как и 10 лет назад, но КПД от этого пострадает. Поэтому сейчас стараюсь не переигрывать: лучше отыграть отрезок короче, но принести реальную пользу команде, чем без толку мотаться по площадке полторы минуты, и потом на следующую смену выходить уставшим.

И, конечно, с годами нужно больше времени на восстановление. Раньше я мог прийти после тренировки, бросить вещи, взять детей и на целый день поехать куда-то в город. А сейчас возвращаюсь домой, и мне обязательно нужно сначала два часика поспать, а потом уже какими-то делами заниматься.

По этой же причине пришлось отказаться от некоторых привычек. Например, перестал ходить на дискотеки. Колени надо беречь. В молодости очень любил это дело, но в последний раз был на дискотеке, наверное, лет пять назад. И скажу вам, уже даже не тянет. Человек ко всему может привыкнуть, тяжело только первые пару недель.

Заканчивать карьеру пока не планирую. Со мной в "Тыхы" играет Адам Багински, которому уже 39. И, я вам скажу, он в такой физической форме! Кроссы бегает быстрее всех в команде. Приходим на тренировку, а он уже пресс качает. Заканчиваем тренироваться, он остается, какие-то упражнения на растяжку делает. То есть пример того, как можно продлить себе хоккейную карьеру, у меня перед глазами. Я мог бы, конечно, сказать: буду играть, пока здоровье позволит, или пока родные не скажут: "Заканчивай, сколько можно!". Но пока этот вопрос не поднимается (с улыбкой), и вроде все получается. Да и никакие старые травмы не беспокоят, Бог меня уберег в этом плане. Так что еще буду играть. Скажу честно: если получится отыграть на хорошем уровне еще пару лет, буду этому рад. А дальше посмотрим".

НИКОЛАЙ ЛИХОВИДОВ: "ПОКА НА ПОЛЕ ВЫГОВОРИШЬ "НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ", НАМ УЖЕ И ГОЛ ЗАБЬЮТ"

А бывает, в 45 лет в спорте только дебютируют! Как рекордсмен украинского профи-футбола Николай Лиховидов, играющий президент второлигового ФК "Реал-Фарма" (Одесса). Сейчас ему 53 – и он в строю.

"Сколько себя помню, столько и играю в футбол, – рассказывает "Сегодня" Николай Иванович. – С 10-11 уже начал участвовать в соревнованиях типа "Кожаного мяча". Потом на чемпионат района. А у нас был колхоз хороший, богатый и пригласили известного в области тренера Олега Зубрицкого, сына знаменитого тренера "Черноморца" Анатолия Зубрицкого. У него я познавал азы футбола. Потом играл и во время службы в армии, выигрывал чемпионат части, и после возвращения на гражданку. Был у меня перерыв, примерно с годик, в середине 1990-х, когда я начал заниматься бизнесом. Немного не до футбола было. Но потом снова стал надевать бутсы, и с лихвой наверстал упущенное. В любителях, помню, иногда по 5 игр в неделю проводили. А в 2011 году, когда "Реал-Фарма" вышел во вторую лигу, я дебютировал на профессиональном уровне.

С 2014 года играю вместе со своим сыном Андреем. Впрочем, некоторым ребятам, которые со мной играют, по 17-18 лет. Так что они с небольшой натяжкой годятся мне не то что в сыновья, а во внуки (улыбается). За полем ребята, естественно, обращаются ко мне по имени-отчеству, а в игре называют просто Иваныч. Потому что пока выговоришь Николай Иванович, то нам уже и гол забьют.

В свое время я мог встретиться на поле с играющим президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным. Мы играли с ними в Кубке Украины в 2014-м году, это был единственный случай, когда "Реал-Фарма" пересеклась с командой УПЛ. Мы тогда проиграли 0:1, и президент "Олимпика" отбегал, по-моему, весь матч, хотя ему на тот момент было уже за 40. А я тогда не вышел, потому что на Кубок было всего три замены, а не пять, как у нас во второй лиге. А дело могло закончиться и дополнительным временем, поэтому цена каждой замены была высокой.

Серьезных травм у меня, слава богу, никогда не было. Так – растяжения, небольшие вывихи, но без переломов. Нет, вру: когда-то получил трещину на лодыжке, но уже через две с половиной недели после этого играл. Хотя костная мозоль 21 день формируется, но я потихоньку.

Как удается поддерживать себя в форме? Мой рецепт простой: прислушиваться к организму и не слушать того, что говорят врачи. Вы хоть одного здорового врача видели? Не то, чтобы их совсем игнорировал, но несерьезно отношусь к их замечаниям. Вот наш врач в команде, когда снимает у игроков показания – пульс, давление, я постоянно оказываюсь среди 5-7 лучших. Он удивляется: "Вы знаете, это так странно". А я про себя думаю: "А если бы я еще вчера не выпил, сейчас бы, наверное, в тройке лучших оказался" (смеется). А еще я хорошо себя чувствую, потому что постоянно ем ламидан – это продукт переработки морской капусты, лучшее средство для активного долголетия. По виду – наподобие томатной пасты, только зеленого цвета. По утрам натощак, минут за 20 до завтрака, съедаю несколько ложек, запиваю водой – и весь день чувствую себя превосходно.

Заканчивать пока не планирую. Вот с "Таврией" сейчас свои полчаса отыграл – и в принципе нормально себя чувствую. Думаю, в этом сезоне еще пару раз выйду".

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