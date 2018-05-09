Статую Франческо Тотти выставят в римской галерее
Год назад капитан "Ромы" завершил карьеру
Легенда "Ромы" Франческо Тотти удостоился собственной статуи в Риме. Как сообщает Il Romanista, статуя футболиста будет выставляться в галерее Plus Arte Plus.
Скульптором стал Стефано Меццарома. Он назвал статую Aeterno, что можно перевести как "вечность". Это обыгрывает прозвище Рима (Вечный город) и пожизненную связь Тотти с клубом.
#ASRoma legend Francesco Totti is honoured with a statue in the Italian capital https://t.co/1ihADvvMx7 pic.twitter.com/15EWbiRteW— footballitalia (@footballitalia) 9 мая 2018 г.
Напомним, что год назад Франческо Тотти завершил карьеру. Футболисту устроили грандиозные проводы в столице Италии.
За "Рому" Тотти играл с 1992 года. Провел 786 матчей, забил 307 голов и сделал 197 результативных передач. За национальную команду провел 58 матчей и забил 9 голов.
В составе "Ромы" Тотти выигрывал чемпионат Италии 2001 года, брал два Кубка Италии (2007 и 2008) и два Суперкубка (2001 и 2007).
Со сборной Италии Тотти выигрывал чемпионат мира 2006 года и "серебро" чемпионата Европы 2000 года.
По окончании карьеры 40-летний Тотти занял должность директора "Ромы". А потом записался на тренерские курсы.
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