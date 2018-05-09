Статую Франческо Тотти выставят в римской галерее

Год назад капитан "Ромы" завершил карьеру

Легенда "Ромы" Франческо Тотти удостоился собственной статуи в Риме. Как сообщает Il Romanista, статуя футболиста будет выставляться в галерее Plus Arte Plus.

Скульптором стал Стефано Меццарома. Он назвал статую Aeterno, что можно перевести как "вечность". Это обыгрывает прозвище Рима (Вечный город) и пожизненную связь Тотти с клубом.

Напомним, что год назад Франческо Тотти завершил карьеру. Футболисту устроили грандиозные проводы в столице Италии.

За "Рому" Тотти играл с 1992 года. Провел 786 матчей, забил 307 голов и сделал 197 результативных передач. За национальную команду провел 58 матчей и забил 9 голов.

В составе "Ромы" Тотти выигрывал чемпионат Италии 2001 года, брал два Кубка Италии (2007 и 2008) и два Суперкубка (2001 и 2007).

Со сборной Италии Тотти выигрывал чемпионат мира 2006 года и "серебро" чемпионата Европы 2000 года.

По окончании карьеры 40-летний Тотти занял должность директора "Ромы". А потом записался на тренерские курсы.