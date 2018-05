Статую Франческо Тотти выставят в римской галерее

Легенда "Ромы" Франческо Тотти удостоился собственной статуи в Риме. Как сообщает Il Romanista, статуя футболиста будет выставляться в галерее Plus Arte Plus.

Скульптором стал Стефано Меццарома. Он назвал статую Aeterno, что можно перевести как "вечность". Это обыгрывает прозвище Рима (Вечный город) и пожизненную связь Тотти с клубом.

#ASRoma legend Francesco Totti is honoured with a statue in the Italian capital https://t.co/1ihADvvMx7 pic.twitter.com/15EWbiRteW