Свадьба футболиста Месута Озила: президент Турции в качестве гостя и благотворительность вместо подарков

Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей помочь оплатить хирургические операции для тысячи детей

Свадьба Месута Озила. Фото AFP

В пятницу вечером в Стамбуле проходит свадьба известного футболиста Месута Озила и его девушки Амине Гюльше. Интересно, что на церемонию к игроку лондонского "Арсенала" в качестве почетного гостя приехал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Амине Гюльше – модель, имеет шведское и турецкое гражданство.

Ранее стало известно, что полузащитник и его невеста приняли решение оплатить операции для тысячи детей из бедных семей. Озил решил отказаться от получения традиционных подарков и попросил гостей сделать пожертвование на благотворительность, которая финансирует операции для детей в разных странах мира.

"Болельщики спрашивали меня, моих родственников и друзей насчет пожеланий и подарков на нашу свадьбу. Я профессиональный футболист и нахожусь в привилегированном положении. Тем не менее, я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, поддержать особенный проект, близкий нашему сердцу. Мы с Амине возьмем на себя расходы на операции для тысячи нуждающихся детей", – написал Озил на своей странице в Instagram.

Ранее 30-летний Озил после чемпионата мира-2014 пожертвовал полученные 240 000 фунтов стерлингов на оплату операций 23 бразильских детей.

В минувшем сезоне во всех турнирах Месут провел 35 матчей, забил шесть голов и оформил три результативные передачи.

Напомним, что Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии из-за совместного фото с Эрдоганом.

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