ФОТОФАКТ. Талисманом "Вест Бромвича" стал бойлер

Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" представил новый талисман команды. Им стал бойлер для нагрева воды. Человек одетый в костюм бойлера развлекал болельщиков на матче английского Чемпионшипа против "Болтона" (1:2), который стал для "Вест Бромвича" дебютным во втором по силе английском дивизионе после вылета из Премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, британская компания Ideal, занимающаяся установкой и продажей бойлеров, стала новым спонсором "Вест Бромвича".

Напомним, что полиция арестовала мужчину за попытку нападения на талисман английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" – белоголового орлана Кайлу.

Ранее мы рассказывали, как "Мисс лучшие ягодицы" пиарила талисман чемпионата мира по футболу волка Забиваку.

Кстати, не так давно талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, выбранные японскими школьниками в начале этого года, получили имена "Мирайтова" и "Сомэйти".