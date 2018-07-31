Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Египта

Чемпион мира и Европы Тьерри Анри, который во время чемпионата мира 2018 года был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, может возглавить сборную Египта.

По данным источника, Анри уже встретился с руководством Федерации футбола Египта. Стороны договорились о финансовой стороне сотрудничества. Теперь сам Анри должен решить, хочет ли он возглавить сборную. Руководство Федерации футбола Египта планирует представить проект развития сборной, после чего Анри примет итоговое решение.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри является основным претендентом на пост главного тренера "Астон Виллы", но руководство клуба выразило поддержку нынешнему наставнику Стиву Брюсу.

Сборную Египта на чемпионате мира-2018 возглавлял Эктор Купер. Египтяне на турнире выступили крайне неудачно, потерпев три поражения на групповом этапе – от Уругвая, России и Саудовской Аравии.

А вот сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Англии – 2:0.