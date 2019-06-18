Томас Мюллер отказался от щедрого предложения из Китая

Футболисту готовы были платить 25 млн евро в год, но он хочет играть в Европе

Томас Мюллер. Фото: AFP

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отказался продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Kicker, 29-летний футболист получил крайне щедрое предложение из Поднебесной, согласно которому сможет зарабатывать 25 млн евро в год. Тем не менее, Мюллер не принял предложение и заявил, что еще слишком молод и слишком хорош для Китая.

Ранее сообщалось, что Мюллером интересуются "Милан", "Интер", а также клубы Англии. Самого Томаса не устраивают частые замены в "Баварии" и вынужденная игра на не самых удобных позициях.

В сезоне-2018/19 Мюллер провел за мюнхенцев 45 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Осенью прошлого года Томас Мюллер вышел на замену в матче Лиги наций с командой Голландии. Эта игра стала для футболиста 100-й за национальную сборную. Перед матчем главный тренер бундестим Йоахим Лёв пообещал купить Мюллеру пиво, если тот сыграет 100-й матч за сборную.

А однажды Томас Мюллер "поговорил" по паспорту, чтобы избежать общения с журналистами.

А так Мюллер забивает за "Баварию:

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