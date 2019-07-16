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ТОП-10 футболистов, которых можно взять бесплатно: список самых дорогих "свободных агентов"

16 июля, 18:29

Трансферная "жара" в Европе: ряд высококлассных футболистов может достаться любому клубу бесплатно, нужно лишь договориться с игроком

Ясин Брахими. Контракт с "Порту" истек 1 июля
Ясин Брахими. Контракт с "Порту" истек 1 июля. Фото: Getty Images

Летом в Европе – жаркая пора трансферов. Например, сегодня украинский полузащитник Руслан Малиновский сменил чемпионов Бельгии "Генк" на третью команду итальянской лиги "Аталанту", этот трансфер оценивается в 14 миллионов евро. Но есть и ряд футболистов, которые имеют статус "свободного агента" – их контракт с прошлым клубом истек, и такие игроки могут достаться любой команде совершенно бесплатно. Нужно лишь договориться о сумме контракта с самим игроком.

ТОП-10 футболистов в статусе "свободного агента" (оценочная стоимость в млн евро):

  1. Ясин Брахими, 29 лет (Франция/Алжир), бывший клуб "Порту" – 21 млн
  2. Марио Балотелли, 28 лет (Италия/Гана), "Марсель" – 20 млн
  3. Дэниел Старридж, 29 лет (Англия), "Ливерпуль" – 15 млн
  4. Дэнни Уэлбек, 28 лет (Англия), "Арсенал" – 12 млн
  5. Гари Кэхилл, 33 года (Англия), "Челси" – 8 млн
  6. Энди Кэрролл, 30 лет (Англия), "Вест Хэм" – 8 млн
  7. Маурисио Перейра, 29 лет (Уругвай/Италия), "Краснодар" – 7 млн
  8. Лерой Фер, 29 лет (Голландия), "Суонси" – 6 млн
  9. Хатем Бен Арфа, 32 года (Франция/Тунис), "Ренн" – 6 млн
  10. Маркель Сусаэта, 31 год (Испания), "Атлетик" – 6 млн

Смотрите видео, как Дэниел Старридж забивал за "Ливерпуль":

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Сегодня|Спорт

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