"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча

В центральном матче 30 тура чемпионата Англии в Лондоне сыграют "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Поединок команд, ведущих борьбу за зону еврокубков, начнется в 22:15. Для обоих клубов этот матч – первый после длительного перерыва. Мы проведем текстовый онлайн матча с яркими фото из столицы Великобритании и комментариями ключевых эпизодов игры.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Реклама

"Тоттенхэм" после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги (41 очко), но до шестой позиции, дающей право сыграть в Лиге Европы, команду отделяет всего три очка. "Манчестер Юнайтед" с 45-ю очками расположился на пятом месте. Лидер в Англии, "Ливерпуль", вне досягаемости:

Тренеры

Жозе Моуринью, тренер "Тоттенхэма": "Помогает ли мне то, что я знаю "Манчестер Юнайтед", при подготовке к матчам? Если честно, нет. Безусловно, я знаю несколько игроков, но я всегда стараюсь узнавать игроков каждой команды и изучаю футболистов как можно тщательнее, если знаю их недостаточно".

"Кейн, Сон и Сиссоко восстановились, они готовы играть. Кейн не играл в футбол более шести месяцев, но сейчас он хорошо работает. Нет никаких проблем, он готов выйти в стартовом составе. Сможет ли Кейн провести на поле 90, 80, 70 минут? Только игра покажет. Что касается формы Гарри, об этом лучше спросить у него. Он продуктивен на тренировках, стремится играть. Он потрясающий профессионал".

Уле-Гуннар Сульшер, тренер "МЮ", при подготовке к матчу против "Тоттенхэма" использует огромный телевизор. Экран на 20 квадратных метров был установлен вдоль поля в тренировочном штабе. Панель используется специалистом во время занятий команды на поле для отработки тактических действий.

"Это огромный экран, высотой более 10 футов, и потребовались два выходных, чтобы его установить, потому что он состоит из множества небольших телевизионных панелей. Тренер может проводить свои брифинги рядом с полем и все одним нажатием кнопки", – сказал источник, которого цитируют британские СМИ.

Прогноз на матч

Гости – небольшие фавориты встречи. Коэффициент на победу "МЮ" составляет 2.45, тогда как на победу "Тоттенхэма" он равен 3.00, а на ничью – 3.40. Таким образом, аналитики букмекерских контор посчитали такую вероятность результата матча: победа "Тоттенхэма" 32 процента, ничья 28 процентов, победа "МЮ" 40 процентов.

Также эксперты считают, что команды сегодня не выдадут града голов. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.90, а на "больше 2,5 голов" – 1.95, шансы на "больше" и "меньше" практически равные, а значит, можно ожидать 2-3 гола.

ТОП-3 претендента на гол в каждой команде:

Гарри Кейн, "Тоттенхэм" – 2.55 (коэффициент на "забьет гол")

Сон Хын-Мин, "Тоттенхэм" – 3.35

Лукас Моура, "Тоттенхэм" – 4.50

Маркус Рашфорд, "МЮ" – 2.65

Антони Марсьяль, "МЮ" – 3.50

Бруну Фернандеш, "МЮ" – 3.75

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире матч "Тоттенхэм" – "МЮ" покажет канал Setanta Sports Ukraine. Смотреть игру онлайн можно на сервисе oll.tv, который показывает канал Сетанта.

"Тоттенхэм" до карантина вылетел из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала англичане дома проиграли "Лейпцигу" 0:1, а в Германии были разгромлены со счетом 3:0, смотрите видео голов того поединка:

"Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги Европы. В первой игре 1/8 финала англичане на выезде разгромили австрийский "ЛАСК" со счетом 5:0, смотрите голы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама