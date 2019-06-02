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Трансферная бомба в Украине: клуб Первой лиги подписал контракт с победителем Кубка УЕФА

2 июня, 19:35

Голкипер Богдан Шуст заключил соглашение с "Ингульцом"

Богдан Шуст будет играть за "Ингулец"
Богдан Шуст будет играть за "Ингулец".

Клуб украинской Первой лиги "Ингулец" провернул, пожалуй, самый громкий трансфер в своей истории. Команда из села Петрово усилилась экс-игроком сборной Украины, обладателем Кубка УЕФА Богданом Шустом. Голкипер подписал с клубом пятилетний контракт, который вступает в силу 1 июля 2019 года.

33-летний вратарь последнее время защищал цвета полтавской "Ворсклы", с которой в прошлом году выиграл бронзовые медали. Также на его счету выступления за львовские "Карпаты", луганскую "Зарю", харьковский "Металлист". Но своего самого громкого успеха Шуст добился с донецким "Шахтером". С "горняками" Богдан трижды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке Украины. Был в заявке команды на еврокубковый сезон 2009 года, когда "Шахтер" стал победителем Кубка УЕФА.

На счету вратаря 4 матча в составе сборной Украины в период с 2006 по 2007 год. Он ездил запасным вратарем на чемпионат мира 2006 года, где сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Что касается "Ингульца", то в завершившемся сезоне Первой лиги клуб занял седьмое место и вышел в финал Кубка Украины, где в решающей игре уступил "Шахтеру".


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Тег вратарь, Богдан Шуст, первая лига, Ингулец

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Сегодня|Спорт

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