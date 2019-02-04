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Травмированный Неймар закатает вечеринку на 500 человек: будет праздновать день рождения

Сегодня, 17:50

Бразильский футболист в ближайшие месяцы не вернется на поле

Неймар
Неймар. Фото: AFP
Травмированный Неймар закатает вечеринку на 500 человек: будет праздновать день рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85e/d5c/5c585ed5c2a4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85e/d5c/5c585ed5c2a4c.jpg Футбол Бразильский футболист в ближайшие месяцы не вернется на поле

в ближайшие месяцы не вернетя 5 февраля бразильскому нападающему "ПСЖ" Неймару исполнится 27 лет. Праздничную вечеринку, которая пройдет в Париже сегодня, 4 февраля, посетят около 500 гостей. Об этом сообщает AS.

По данным источника, праздничное мероприятие организует один из спонсоров бразильца. Помимо ближайших друзей Неймара и его семьи, а также товарищей по команде, там также будут присутствовать бразильский серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Бразилец избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит около двух с половиной месяцев. Из-за этой травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.

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Тег футбол, чемпионат Франции, псж, Неймар

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