Травмированный Неймар закатает вечеринку на 500 человек: будет праздновать день рождения
Бразильский футболист в ближайшие месяцы не вернется на поле
в ближайшие месяцы не вернетя 5 февраля бразильскому нападающему "ПСЖ" Неймару исполнится 27 лет. Праздничную вечеринку, которая пройдет в Париже сегодня, 4 февраля, посетят около 500 гостей. Об этом сообщает AS.
По данным источника, праздничное мероприятие организует один из спонсоров бразильца. Помимо ближайших друзей Неймара и его семьи, а также товарищей по команде, там также будут присутствовать бразильский серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.
В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Бразилец избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит около двух с половиной месяцев. Из-за этой травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.
Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.
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