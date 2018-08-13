Тренер ФК "Львов" бразилец Жилмар: "Занимаюсь документами на украинское гражданство"

Главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину

— Буквально с первых туров чемпионата вы заявили, что "Львов" составит конкуренцию "Динамо" и "Шахтеру". До сих пор так считаете?

— Конечно. Я на 100 процентов уверен, что будем бороться с лидерами. Я верю в нашу команду и нашу работу.

— Чем подкрепляется вера?

— Первое — у нас есть хорошие футболисты. Смотрю все матчи УПЛ, изучаю команды, игроков всех позиций. Извинюсь, конечно, но, к примеру, самый лучший вратарь выступает за "Львов". Есть и другие у нас исполнители, которые показывают высокий уровень футбола. Второе — у нас есть цель. Все, начиная от президента и заканчивая администраторами команды, живут выполнением этой задачи. А именно — "Львов" очень хочет завершить чемпионат на третьем месте. И должен сказать, что с такими людьми и таким подходом к работе, как в нашем клубе, это вполне под силу.

— Для этого нужны очки…

— Да, к сожалению, в стартовых матчах нам немного не повезло. Считаю, мы недобрали шесть очков. Я уважаю "Ворсклу" и ее тренера, но мы должны были побеждать. Тоже самое касается игры с "Олимпиком". С "Динамо" могли набрать очко, но пропустили уже в компенсированное время.

— Когда планируете сделать "Львов" бразильским?

— У меня нет такой цели, у нас хорошие украинские игроки. Бразильцы же могут усилить игру, но это не значит, что я буду ставить сразу семь легионеров в состав. Необязательно иметь в составе бразильцев, чтобы играть в пас и техничный футбол. К тому же всем нужно время на адаптацию. Да, у того же Аугусто и Бруно она проходит быстрее. Но все равно — нужно подождать. И шанс получит каждый.

— В бытность игроком вы тоже вкусили легионерского хлеба…

— Да, я поколесил по миру. Играл в Португалии, Индии, Брунее, но большую часть провел все-таки в Бразилии.

— Где играли с отцом Неймара в одной команде.

— Было дело. Выступал со многими хорошими футболистами, игроками сборной Бразилии.

— Побывав во многих экзотических странах, наверняка с вами случалось что-нибудь эдакое?

— Да, сразу вспоминаю случай в Макао. Вечером после тренировки искал что-нибудь перекусить. Страна азиатская и у них везде один рис. А любой бразилец очень любит мясо. Наконец-то я его нашел и хорошенечко поужинал. Потом вернулся на базу, а меня и спрашивают: "Ну что, покушал, нашел мясо, понравилось?". Я отвечаю: "Да, в принципе, нормально". Рассказал, что ел и где. А мне и говорят: "А ты знаешь чье это мясо? Собаки!". У меня был такой шок, что потом долго не мог смотреть на уличных животных.

Второй момент, который меня поразил, был в Саудовской Аравии. Пришел как-то президент и говорит: "Не знаю, какой ты религии, но у нас сейчас Рамадан. Надеюсь, ты уважаешь наши традиции". Значило это, что тренировку обязательно нужно остановить в 20:00 и сказать футболистам, чтобы они помолились. Я же пару раз настолько входил в раж во время занятий, что терял счет времени. В итоге, генеральный директор впаял мне штраф, хотя я действительно уважаю традиции любой страны.

— Чья тренерская работа вам импонирует?

— Я не хочу быть на кого-то похожим. Например, очень люблю Юргена Клоппа, но не хочу быть таким, как он. Нравится Гвардиола, ходил на его матчи в Барселоне. Но опять же это не значит, что хочу быть, как он.

— Вы приехали в Украину давно. Изменилась наша страна?

— Впервые приехал восемь лет назад, хотя последние четыре года и был в разъездах. Первое, что бросилось в глаза: несмотря на политическую обстановку, финансовое положение народа, люди на улицах улыбаются и очень приветливы. Нравится, как меня приняли во "Львове", тепло вспоминают и в Запорожье, где я работал в "Металлурге". Все говорят: хорошо, что вернулся. Честно говоря, не мог и мечтать о таком приеме.

— Вы женаты на украинке, и у вас ребенок. Как познакомились…

— Это было семь лет назад. В Бразилии я уже был женат, у меня там осталось трое детей. Когда же прилетел в Украину, в голове было только одно: работа, работа и еще раз работа. В Запорожье был только в двух местах: на базе и дома. И вот как-то раз возвращался с тренировки и остановился. Смотрю, стоит красивая девушка в белом платье. Она мне так понравилась, что я быстро выскочил из машины и бегом к ней. Говорю: "Можно с вами познакомиться? Дайте номер телефона, может, как-нибудь встретимся, попьем кофе?". А она категорично: "Нет!". Пришлось отступить. Прошло еще полгода, и я опять ее случайно встречаю. "Ну что теперь дашь телефон?" — спрашиваю. Она: "Еще нет!". В итоге уломал ее, но она взяла мой номер и сказала, что сама перезвонит. Я ждал-ждал... Потом уже, приехав как-то с Антальи со сборов, решил проверить тлефон, посмотреть, кто звонил. Смотрю — незнакомый номер. Набрал, а это оказалась она, Оксана. Договорились, встретились, попили кофе, и вот мы уже почти семь лет продолжаем пить кофе вместе (смеется).

— Слова о том, что хотели бы взять украинское гражданство, имеют под собой почву?

— Конечно. У меня есть желание, и я занимаюсь этим вопросом. Украина — мой второй дом.

— Что вы обычно просите жену приготовить?

— Борщ, и обязательно, чтобы было сало. Хотя на самом деле я ем все. У меня есть друг — Харрисон Омоко, который играл когда-то в "Динамо". Так он мне говорит: "Жил, ты не бразилец, ты — украинец, ты столько сала ешь!". Вот водку не люблю, а украинская кухня мне очень нравится.

— Чем можете порадовать на семейном ужине? Готовите сами?

— Да, бразильское блюдо под названием "фейжоада". Это своего рода борщ, но более "сильный". Туда входит черная вареная фасоль, мясо и колбасы. Дома я всегда его готовлю, и жене, кстати, очень нравится.

— Какая мечта у Жилмара на данный момент, и где он себя видит через десять лет?

— Для начала хочу, чтобы "Львов" занял третье место и попал в Лигу Европы. Потом хотелось бы поучаствовать в Лиге чемпионов. Если у человека есть цель, и он к ней стремится, то у него все обязательно получится. Когда я уезжал в Украину, мне говорили: "Жил, что ты делаешь? Ты не сможешь стать тренером в Европе, оставайся лучше здесь". Но, как видите, у меня все вышло. А через 10 лет? Мне будет 57, и я хочу регулярно играть в Лиге чемпионов, хочу большую семью, большой дом. В планах также передавать свой опыт другим, особенно помогать людям из бедных стран, например, в Африке.

Жилмар: чемпион Брунея и медалист Макао

Имя: Жилмар Тадеу да Силва

Ро­дил­ся: 18.11.1970 в Сан-Паулу (Бразилия)

Карьера игрока: 1986-2003

За футбольную жизнь поколесил по трем континентам. На родине выступал за малоизвестные клубы, легионером побывал в Португалии, Индии и Брунее, где стал чемпионом.

Завершив карьеру игрока, отправился в Грецию: был скаутом "Ираклиса". После стал тренером Международной футбольной академии Бразилии, с которой выиграл престижное соревнование школ со всего мира. В 2010 году подписал контракт с запорожским "Металлургом" и возглавил дубль. В 2014-м вернулся на родину и впервые стал главным тренером ("Униао Можи"). Также успел поработать в других клубах Бразилии, Саудовской Аравии и Макао. С "Чао Пак Кей" занял второе место и приехал обратно в Украину. Контракт со "Львовом" рассчитан на два года.

Напомним, что в стартовых четырех турах чемпионата Украины "Львов" пока одержал только одну победу – над аутсайдером киевским "Арсеналом".