Тренер "Манчестер Сити" оштрафован на 20 тысяч фунтов за каталонскую ленточку

Сегодня, 18:27

Пеп Гвардиола поддерживал каталонских политзаключенных

Гвардиола с ленточкой. Фото AFP
Гвардиола с ленточкой. Фото AFP

Футбольная ассоциация Англии  (FA) вынесла решение по делу о ношении главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой желтой ленты в поддержку каталонских политзаключенных.

Гвардиолу оштрафовали на 20 тысяч фунтов. Футбольная ассоциация Англии утверждает, что несколько раз письменно уведомляла специалиста о недопустимости демонстрации политических символов на матчах Премьер-лиги и английских кубковых турниров.

Ранее Гвардиола согласился с обвинениями FA и пообещал не носить ленточку на матчах в Англии, проводимых под эгидой ассоциации.

Гвардиола, который ранее долгое время тренировал "Барселону", давно высказывался за независимость Каталонии. К примеру, в 2014 году тогдашний тренер "Баварии" в Берлине принял участие в митинге за независимость Каталонии.

Также в 2015 году Гвардиола надеялся, что регион отделиться от Испании после местных выборов.

Более того, Пеп даже принимал участие в выборах в парламент КаталонииЕго имя было в списках партии CDC, выступающей за выход Каталонии из состава Испании.
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