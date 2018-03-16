Тренер "Манчестер Сити" оштрафован на 20 тысяч фунтов за каталонскую ленточку

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по делу о ношении главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой желтой ленты в поддержку каталонских политзаключенных.

Гвардиолу оштрафовали на 20 тысяч фунтов. Футбольная ассоциация Англии утверждает, что несколько раз письменно уведомляла специалиста о недопустимости демонстрации политических символов на матчах Премьер-лиги и английских кубковых турниров.

Ранее Гвардиола согласился с обвинениями FA и пообещал не носить ленточку на матчах в Англии, проводимых под эгидой ассоциации.

Гвардиола, который ранее долгое время тренировал "Барселону", давно высказывался за независимость Каталонии. К примеру, в 2014 году тогдашний тренер "Баварии" в Берлине принял участие в митинге за независимость Каталонии.

Также в 2015 году Гвардиола надеялся, что регион отделиться от Испании после местных выборов.

Более того, Пеп даже принимал участие в выборах в парламент Каталонии. Его имя было в списках партии CDC, выступающей за выход Каталонии из состава Испании.