Тренера "Атлетико" дисквалифицировали на финал Лиги Европы

5 Мая 2018, 10:40

Симеоне уже отбыл один матч дисквалификации, осталось еще три

Диего Симеоне. Фото AFP
Диего Симеоне. Фото AFP

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне получил дисквалификацию от УЕФА на 4 матча и пропустит финал Лиги Европы. Причиной бана послужила словесная перепалка Симеоне с членами судейской бригады Клемана Тюрпена после удаления защитника Шиме Врсалько на 10-й минуте первого полуфинала Лиги Европы против "Арсенала" (1:1). Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" – "Арсенал" – 1:0.

Аргентинец уже отбыл 1 матч дисквалификации, поскольку он не присутствовал на скамейке во время ответной встречи с "пушкарями" (1:0). Осталось пропустить 3 игры.

Этот матч стал последним для Арсена Венгера в еврокубках во главе "Арсенала". Напомним, по окончании сезона Венгер покинет "Арсенал", который тренировал почти 22 года. Интересно, что матч против "Атлетико" стал для француза 250-м в еврокубках в качестве тренера.

Симеоне также оштрафован на 10 тысяч евро. Аналогичную сумму "Атлетико" должен выплатить УЕФА за поведение своих болельщиков, бросавших посторонние предметы на газон лондонского стадиона "Эмирейтс".

16 мая "Атлетико" сыграет в финале Лиги Европы против "Марселя" в Лионе. Напомним, "Марсель" с судейским скандалом прошел в полуфинале "Зальцбург". Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы "Зальцбург" – "Марсель" – 2:1.
футбол, Лига Европы, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне

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