Три площадки и игрок сборной: "Шахтер" запустил проект для детей в Запорожье

Виктор Коваленко поиграл с детьми в Запорожье. Фото shakhtar.com

В четверг в Запорожье состоялось открытие сразу трех площадок "Давай, играй!". Запорожье стало 24-м городом социального проекта по развитию массового детского футбола в Украине. А всего в нем принимают участие уже три тысячи детей. Первое открытие дня состоялось на площадке школы № 71 на проспекте Маяковского. К детям приехали гости: тренер Академии "Шахтера" Владимир Винниченко и полузащитник первой команды Виктор Коваленко.

"Давай, играй!" – очень хороший проект. Знаю, что с каждым годом его география растет, открываются площадки в новых городах. Поздравил ребят с началом тренировок в Запорожье. У них есть все возможности заниматься в хороших условиях. Желаю удачи и удовольствия от футбола!", – поделился комментарием Виктор Коваленко.

Дети провели тренировку под руководством Владимира Винниченко при участии Коваленко и получили возможность взять автографы.

В этот же день также были открыты площадки на базе ОШ № 33 (ул. Нежинская, 40) и ОШ № 92 (ул. Лахтинская, 9).

Занятия проходят трижды в неделю и абсолютно бесплатны. Участники обеспечены мячами и необходимым инвентарем для полноценных тренировок, которые для групп трижды в неделю проводят квалифицированные тренеры-волонтеры. Всего на трех локациях в Запорожье будут заниматься порядка 250 детей.

"Наша цель – чтобы как можно больше детей в Украине играли в футбол, качественными мячами и под руководством хороших тренеров. На наших тренировках ребята не только развиваются физически, но и учатся взаимопомощи, работе в команде", – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

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