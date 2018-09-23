У игрока "Сток Сити" за полтора месяца родилось 3 ребенка от трех разных женщин

Нападающий "Сток Сити" 25-летний Сейдо Берахино как минимум дважды стал отцом в период с 30 мая по 17 июля. По данным The Sun, первой женщиной, родившей от Берахино, стала его бывшая невеста Стефания Кристофору. В свидетельстве о рождении мальчика по имени Коста футболист указан как отец.

Другой признанный ребенок Берахино – девочка по имени Ания Мария. Ее маму зовут Челси.

Кроме первых двух, есть еще одна женщина: она заявляет, что тоже родила от Сейдо. Женщина ведет переговоры с игроком и его юристами – на данный момент в свидетельстве о рождении малыша нет имени Берахино. Женщина, чей ребенок пока не признан, – подруга детства Берахино.

Игрок расстался с невестой Стефанией из-за того, что на День святого Валентина привел домой Челси – ту самую, что родила второго ребенка.