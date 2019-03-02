Убойная концовка лондонского дерби: незабитый пенальти и удаление в матче "Тоттенхэм" – "Арсенал"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:1. Фото: AFP

Убойная концовка лондонского дерби: незабитый пенальти и удаление в матче "Тоттенхэм" – "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ac5/d12/5c7ac5d128a5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ac5/d12/5c7ac5d128a5b.jpg 2019-03-02T20:05:37+02:00 Футбол "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии

Лондонские клубы "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли", закончилась со счетом 1:1. На гол футболиста "Арсенала" Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Гарри Кейна с пенальти. Кстати, Гарри Кейн забивал всем командам, с которыми встречался в Премьер-лиге.

На 90-й минуте игрок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал 11-метровый, а на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте его партнер по команде Лукас Торрейра получил прямую красную карточку.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:1

"Тоттенхэм" с 61 очком занимает третье место в чемпионате Англии. "Арсенал" с 57 баллами находится строчкой ниже.

За всю историю команды между собой пересекались 198 раз: 77 побед одержал "Арсенал", 58 встречи завершилась в пользу "Тоттенхэма", а 50 раз победителя выявить не удалось. "Канониры" наколотили в ворота соперника 282 мяча, пропустив при этом 244 гола.

Впервые "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли между собой еще в 19-м веке – 19 ноября 1887 года команды из Лондона провели товарищеский матч. Настоящее соперничество межу командами началось, когда "Арсенал" переехал на новый стадион, находившийся неподалеку от домашней арены "Тоттенхэма".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Убойная концовка лондонского дерби: незабитый пенальти и удаление в матче "Тоттенхэм" – "Арсенал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.