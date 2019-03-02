Убойная концовка лондонского дерби: незабитый пенальти и удаление в матче "Тоттенхэм" – "Арсенал"
"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии
Лондонские клубы "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли", закончилась со счетом 1:1. На гол футболиста "Арсенала" Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Гарри Кейна с пенальти. Кстати, Гарри Кейн забивал всем командам, с которыми встречался в Премьер-лиге.
На 90-й минуте игрок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал 11-метровый, а на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте его партнер по команде Лукас Торрейра получил прямую красную карточку.
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:1
"Тоттенхэм" с 61 очком занимает третье место в чемпионате Англии. "Арсенал" с 57 баллами находится строчкой ниже.
За всю историю команды между собой пересекались 198 раз: 77 побед одержал "Арсенал", 58 встречи завершилась в пользу "Тоттенхэма", а 50 раз победителя выявить не удалось. "Канониры" наколотили в ворота соперника 282 мяча, пропустив при этом 244 гола.
Впервые "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли между собой еще в 19-м веке – 19 ноября 1887 года команды из Лондона провели товарищеский матч. Настоящее соперничество межу командами началось, когда "Арсенал" переехал на новый стадион, находившийся неподалеку от домашней арены "Тоттенхэма".
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