УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи

УЕФА ведет расследование обстоятельств стычек фанатов "Атлетика" из Бильбао и московского "Спартака" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, российскому клубу грозит штраф. Кроме того, болельщикам "красно-белых", скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков.

Столь серьезное наказание грозит "Спартаку", так как ранее фанаты клуба уже не единожды отрицательно проявляли себя в матчах европейских турниров.

Напомним, что во время столкновений российских и испанских футбольных фанатов был убит полицейский. По данным El Mundo, стража порядка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас после беспорядков в Бильбао заявил, что российским ультрас не стоило приезжать и призвал искоренить насилие в футболе.

Напомним, что в четверг киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.