УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи

Сегодня, 21:16

Болельщики "Спартака" спровоцировали беспорядки в Испании

Фото AFP
Фото AFP

УЕФА ведет расследование обстоятельств стычек фанатов "Атлетика" из Бильбао и московского "Спартака" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, российскому клубу грозит штраф. Кроме того, болельщикам "красно-белых", скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков.

Столь серьезное наказание грозит "Спартаку", так как ранее фанаты клуба уже не единожды отрицательно проявляли себя в матчах европейских турниров.

Напомним, что во время столкновений российских и испанских футбольных фанатов был убит полицейский. По данным El Mundo, стража порядка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас после беспорядков в Бильбао заявил, что российским ультрас не стоило приезжать и призвал искоренить насилие в футболе.

Напомним, что в четверг киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.
футбол, УЕФА, болельщики, Лига Европы, Спартак Москва, Атлетик Бильбао

Вы сейчас просматриваете новость "УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

soccernews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Тренеры "Динамо" и АЕКа после матча в Киеве. Фото AFP

Греческая пресса сокрушается после матча "Динамо" - АЕК: "Вылетели от явно худшей команды"

Сегодня, 15:39

После вылета афинского АЕКа из Лиги Европы греческая спортивная пресса пишет о несправедливости такого результата

Футбол

В пятницу "Динамо" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14:14

Сегодня киевское "Динамо" узнало своего следующего соперника в еврокубке
Загрузка...

Футбол

"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

С кем сыграет "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14:12

Украинский клуб узнал соперника в следующей стадии плей-офф еврокубка

Футбол

Боллеьщик "Спартака" в Бильбао перед матчем. Фото AFP

"Российским фанатам не стоило приезжать в Бильбао": глава испанской лиги

Сегодня, 08:07

В результате провокаций ультрас "Спартака" и последовавших после этого столкновений погиб испанский полицейский

Футбол

"Арсенал" проиграл "Эстерсунду" в Лондоне, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 00:13

В четверг прошли ответные поединки 1/16 финала еврокубка, а в пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала

Футбол

Киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Десять команд вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 22:47

В четверг проходят ответные поединки 1/16 финала еврокубка
Загрузка...