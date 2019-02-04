УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Немецкий футболист был удален в последнем матче группового этапа после грубого фола

Томас Мюллер. Фото: AFP

УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/863/a5a/5c5863a5a6b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/863/a5a/5c5863a5a6b6c.jpg 2019-02-04T18:10:00+02:00 Футбол Немецкий футболист был удален в последнем матче группового этапа после грубого фола

Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на двухматчевую дисквалификацию немецкого футболиста. Мюллер был дисквалифицирован на две игры за то, что врезался ногой в голову Николаса Тальяфико в матче шестого тура группового этапа турнира с "Аяксом". Он получил прямую красную карточку, которая стала второй в его карьере. Позже он публично извинился перед соперником.

"Бавария" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде" 19 февраля, ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта.

Ране стало известно, что матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями. Греческий клуб был оштрафован и наказан проведением матча при пустых трибунах – условно, с испытательным сроком в два года.

Также сообщалось, что УЕФА наказал соперника "Шахтера" в Лиге Европы. "Айнтрахт" оштрафован на 80 тысяч евро из-за болельщиков.

Напомним, что продажа билетов на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" уже стартовала. Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Спорт сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...