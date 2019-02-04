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УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 18:10

Немецкий футболист был удален в последнем матче группового этапа после грубого фола

Томас Мюллер
Томас Мюллер. Фото: AFP
УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/863/a5a/5c5863a5a6b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/863/a5a/5c5863a5a6b6c.jpg Футбол Немецкий футболист был удален в последнем матче группового этапа после грубого фола

Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на двухматчевую дисквалификацию немецкого футболиста. Мюллер был дисквалифицирован на две игры за то, что врезался ногой в голову Николаса Тальяфико в матче шестого тура группового этапа турнира с "Аяксом". Он получил прямую красную карточку, которая стала второй в его карьере. Позже он публично извинился перед соперником.

"Бавария" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде" 19 февраля, ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта.

Ране стало известно, что матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями. Греческий клуб был оштрафован и наказан проведением матча при пустых трибунах – условно, с испытательным сроком в два года.

Также сообщалось, что УЕФА наказал соперника "Шахтера" в Лиге Европы. "Айнтрахт" оштрафован на 80 тысяч евро из-за болельщиков.

Напомним, что продажа билетов на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" уже стартовала. Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

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Тег футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Бавария, Томас Мюллер

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