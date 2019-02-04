УЕФА отклонил апелляцию "Баварии": Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Немецкий футболист был удален в последнем матче группового этапа после грубого фола
Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на двухматчевую дисквалификацию немецкого футболиста. Мюллер был дисквалифицирован на две игры за то, что врезался ногой в голову Николаса Тальяфико в матче шестого тура группового этапа турнира с "Аяксом". Он получил прямую красную карточку, которая стала второй в его карьере. Позже он публично извинился перед соперником.
"Бавария" встретится с "Ливерпулем" на "Энфилде" 19 февраля, ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта.
Ране стало известно, что матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" пройдет со зрителями. Греческий клуб был оштрафован и наказан проведением матча при пустых трибунах – условно, с испытательным сроком в два года.
Также сообщалось, что УЕФА наказал соперника "Шахтера" в Лиге Европы. "Айнтрахт" оштрафован на 80 тысяч евро из-за болельщиков.
Напомним, что продажа билетов на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" уже стартовала. Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.
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