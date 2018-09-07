Уэсли Снайдеру вынесли диван прямо на футбольное поле

Вчерашний товарищеский матч со сборной Перу стал последним в международной карьере полузащитника Уэсли Снайдера. Хавбек вышел в стартовом составе сборной Нидерландов и провел на поле 62 минуты, а его команда одержала победу благодаря дублю Мемфиса Депая – 2:1.

После завершения поединка на поле "Амстердам Арены" вынесли диван, на котором футболист и его семья принимали видеопоздравления от тренеров и бывших партнеров по национальной команде. Среди прочих к полузащитнику обратились Дирк Кайт, Жозе Моуринью и Рафаэль Ван Дер Ваарт.

"Это был особый вечер, я наслаждался каждой секундой, проведенной на поле. Рад, что удалось победить. Ничья тоже была бы приемлемым результатом, но победа сделала вечер идеальным.

Внутри я чувствую, что все закончилось. В последний раз я вышел в этой оранжевой футболке. Меня переполняют эмоции, я невероятно счастлив, что провел фантастическое время в этой команде. Буду скучать", – приводит слова Снайдера NOS.nl.

Уэсли Снайдер дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провел в составе команды 133 матча и забил 31 гол. Снайдер завоевал с Нидерландами" серебро" чемпионата мира 2010 года и бронзовые медали Евро-2004 и чемпионат мира-2014.