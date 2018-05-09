Уэйн Руни ведет переговоры с "Ди Си Юнайтед"

Сегодня, 12:22

В нынешнем сезоне форвард "Эвертона" забил 11 голов

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

Представитель нападающего ливерпульского "Эвертона" Уэйна Руни Пол Стретфорд ведет переговоры о подписании контракта с футбольным клубом американо-канадской лиги MLS "Ди Си Юнайтед", который базируется в Вашингтоне, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Стретфорд недавно побывал в США, где обсудил условия заключения соглашения, переговоры прошли успешно. Предполагается, что договоренность может быть достигнута до открытия трансферного окна в MLS, которое запланировано на 10 июля.

Ожидается, что контракт на сумму 12,5 миллиона фунтов будет рассчитан до конца сезона-2020 в MLS.

В текущем сезоне экс-форвард "МЮ" в 40 матчах за "Эвертон" забил 11 голов.

В прошлом году Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе национальной команды.

Ранее мы писали, что миллионер Уэйн Руни красит скамейки в доме престарелых. Футболист отрабатывает наказание за езду в нетрезвом виде.
футбол, Уэйн Руни, нападающий

Вы сейчас просматриваете новость "Уэйн Руни ведет переговоры с "Ди Си Юнайтед"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...