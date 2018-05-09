Уэйн Руни ведет переговоры с "Ди Си Юнайтед"

Представитель нападающего ливерпульского "Эвертона" Уэйна Руни Пол Стретфорд ведет переговоры о подписании контракта с футбольным клубом американо-канадской лиги MLS "Ди Си Юнайтед", который базируется в Вашингтоне, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Стретфорд недавно побывал в США, где обсудил условия заключения соглашения, переговоры прошли успешно. Предполагается, что договоренность может быть достигнута до открытия трансферного окна в MLS, которое запланировано на 10 июля.

Ожидается, что контракт на сумму 12,5 миллиона фунтов будет рассчитан до конца сезона-2020 в MLS.

В текущем сезоне экс-форвард "МЮ" в 40 матчах за "Эвертон" забил 11 голов.

В прошлом году Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе национальной команды.

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