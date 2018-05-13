Украинец Евгений Шахов стал обладателем Кубка Греции по футболу

В финале Кубка Греции сошлись команды, в составе которых выступают украинские футболисты. На "Олимпийском" стадионе в Афинах ПАОК с Евгением Шаховым обыграл со счетом 2:0 своего принципиального соперника – АЕК с Дмитрием Чигринским, который ранее выиграл чемпионат Греции.

Оба гола были забиты во втором тайме: на 65-й минуте отличился Виейринья, а на последних секундах удвоил преимущество номинальных гостей Пелкас. ПАОК второй год подряд выигрывает Кубок, а всего команда из Салоник шесть раз побеждала в этом турнире.

Евгений Шахов вышел на замену в составе ПАОКа на 75-й минуте и доиграл концовку встречи. А Дмитрий Чигринский вышел в старте в составе АЕКа и отыграл весь матч.

После финального свистка игроки ПАОКа поддержали своего президента Ивана Саввиди, который получил дисквалификацию из-за угрозы арбитру. Напомним, что функционеру, который бегал за судьей с пистолетом, запретили три года посещать футбольные матчи. Футболисты во время празднования победы надели на лицо маски Саввиди: