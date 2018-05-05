Украинец Тарас Михалик стал чемпионом России по футболу

Московский клуб за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для соперников

"Локомотив" выиграл чемпионат России-2017/18 благодаря золотому голу форварда Эдера Маседу. Московский клуб в 29-м туре Премьер-лиги обыграл на своем поле "Зенит" (1:0) и досрочно выиграл титул, набрав 60 очков. "Спартак" отстает от "Локомотива" на 7 очков и за два матча до конца чемпионата потерял шансы на защиту чемпионского титула.

"Локомотив" в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны (2002, 2004). Все три чемпионства команда завоевала под руководством экс-тренера киевского "Динамо" Юрия Семина.

В составе "Локомотива" выступает украинский защитник Тарас Михалик. В текущем сезоне он провел девять матчей в чемпионате, еще два в Лиге Европы и один – в Кубке страны. В июне прошлого года Михалик продлил контракт с "Локомотивом".

Ранее мы сообщали, что футболист "Локомотива" избил болельщика, сфотографировавшего его с кальяном в ночном клубе. Вместе с Тарасовым в заведении находились еще два игрока московского клуба, а во время драки к ним присоединились кавказцы с оружием.