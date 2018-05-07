Украинская диаспора поздравила Александра Зинченко с чемпионством в Англии

Новоиспеченный чемпион английской Премьер-лигы Александр Зинченко посетил украинский культурный центр "Днепр" в Манчестере. На встречу с игроком сборной Украины собралось более 200 болельщиков сразу с нескольких городов Англии. Саша прошелся экскурсией центром, пообщался с руководителями учреждения, детьми, их родителями и воспитателями.

"Я очень удивлен той поддержкой, которую я имею в Манчестере. Честно сказать, я не знал, что в городе живет такое большое количество украинцев. Среди прочих есть и те, кто приезжает на матчи нашей сборной. Я очень рад провести с ними время и обменяться впечатлениями, – делится впечатлениями Зинченко. – Это, наверное, я впервые в жизни столько расписывался. Причем и на открытках, и на футболках, и на мячах и даже на часах, мобильных телефонах, руках и на щеке".

"Болельщики спрашивали меня, останусь ли я на следующий год в Манчестере. Я сказал, что после такого приема просто должен здесь остаться и играть дальше. Мы договорились, что наши встречи будут регулярными. В культурном центре занимается большое количество детишек, они проводят тренировки, участвуют в играх, организовывают спектакли", – рассказал игрок "Манчестер Сити".































Болельщики получили сувениры и призы от Федерации футбола Украины, а также атрибутику, подготовленную в рамках проекта Мыколы Василькова "Украинская Трибуна". В его рамках будут систематически организовываться мероприятия с участием игроков и тренеров национальной сборной по футболу и украинских фанатов.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.

Ранее мы сообщали, что Зинченко вошел в сборную месяца чемпионата Англии. Наш футболист стал одним из лучших в Премьер-лиге по версии InStat.