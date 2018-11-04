Украинская феерия: Яремчук принес "Генту" победу в чемпионате Бельгии

Сегодня, 09:39

Нападающий сборной Украины забил первый и третий голы в ворота "Кортрейка"

Роман Яремчук был в ударе. Фото kaagent.be
Роман Яремчук был в ударе. Фото kaagent.be

Блестящий матч провел нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук за свой клуб. В 14-м туре чемпионата Бельгии "Гент" (20 очков) на своем поле принимал "Кортрейк" (16). В стартовом составе хозяев вышли оба украинских легионера – центральный защитник Игорь Пластун и нападающий Яремчук. Обоих Шевченко вызвал на ноябрьские поединки национальной команды.

"Кортрейк" неожиданно выиграл первый тайм – 1:0. Но после перерыва "Гент" взял бразды правления в свои руки и забил три мяча. Первый и третий оформил как раз Яремчук. На 55-й минуте украинский форвард после диагональной передачи справа головой переправил мяч в сетку.

А на 87-й Яремчук первым среагировал на отскок мяча в нескольких метрах перед воротами. Правда, пробивая головой, получил удар ногой от защитника и не доиграл матч до финального свистка. В отличие от Пластуна.

"Гент" расположился на 5-м месте в турнирной таблице. А Яремчук довел число голов за клуб в этом сезоне до шести (в чемпионате Бельгии – до пяти).

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук не попал в пустые ворота в чемпионате Бельгии.
чемпионат Бельгии, Игорь Пластун, Гент Бельгия, Роман Яремчук

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Сегодня|Спорт

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