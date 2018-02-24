Украинский Пирло: Малиновский учит бельгийцев забивать со штрафных

Сегодня, 10:47

Украинец регулярно забивает ударами со штрафного, при этом делает это очень красиво


Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский забил красивый гол в матче 28-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Украинец отличился уже на пятой минуте встречи ударом со штрафного практически от углового флажка. Вратарь "Антверпена" не думал, что Малиновский решится на прямой удар, поэтому даже не среагировал на выстрел.

В дальнейшем гости заработали удаление и в итоге проиграли с разгромным счетом – 4:0. Украинец отыграл 86 минут.

После стартового матча 28-го тура "Генк" занимает пятое место, отставая от лидера "Брюгге" на 19 очков. "Антверпен" идет седьмым.

Что касается Малиновского, то для него этот гол стал седьмым в сезоне. Также на счету украинца два ассиста в 30 матчах во всех турнирах.

При этом забивать красивые голы со штрафного для украинка – не в диковинку. Ранее Малиновский оформил дубль в матче Кубка Бельгии. Второй гол был как раз со стандарта.

А до этого Малиновский забил со штрафного от углового флажка. Получилось даже красивее, чем мяч в ворота "Антверпена".
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Сегодня|Спорт

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