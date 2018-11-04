Украинский тренер привел "Ригу" к первому чемпионству в истории

Команда Виктора Скрипника на выезде обыграла "Валмиеру" и гарантировала себе первое место по итогам сезона

Футболисты "Риги" победили "Валмиеру" в матче 27-го тура чемпионата Латвии и впервые в истории выиграли национальное первенство. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Валмиере, закончилась со счетом 2:0. На 24-й минуте гол с пенальти забил Дарко Лемайич, а на 43-й минуте отличился Фелипе Брисола.

"Ригу" возглавляет экс-футболист бременского "Вердера" и сборной Украины Виктор Скрипник. Это второй клуб в тренерской карьере Скрипника, до этого он работал в Германии с "Вердером".

В другой встрече игрового дня "Вентспилс" победил РФШ со счетом 2:1. За тур до окончания чемпионата Латвии "Рига" лидирует в турнирной таблице с 63 очками, "Вентспилс" поднялся на второе место (57), РФШ опустился на третью строчку (55).

"Рига", основанная в 2015 году, впервые в истории стала чемпионом Латвии. 24 октября клуб стал обладателем Кубка Латвии. Скрипник возглавил "Ригу" летом 2018 года.

Ранее генеральный директор "Риги" говорил, что клуб отпустит Виктора Скрипника в команду российской Премьер-лиги в том случае, если рижане станут чемпионами.

Во время профессиональной футбольной карьеры Скрипник с 1986 по 1996 год играл в запорожском "Металлурге" и "Днепре", а потом перешел в бременский "Вердер". В этой немецкой команде Скрипник сыграл 138 матчей, забив семь мячей и в сезоне-2003/04 стал чемпионом немецкой Бундеслиги. Кроме того, дважды побеждал в Кубке Германии. За сборную Украины провел 24 матча и забил три гола.

После завершения карьеры украинский специалист работал в системе "Вердера", работая с молодежным составом. С 2014 по 2016 год был главным тренером "Вердера". По ходу сезона возглавил клуб, который боролся за сохранение прописки в Бундеслиге и концу чемпионата уже претендовал на путевку в Лигу Европы. Однако в следующем сезоне дела бременцев снова ухудшились и Скрипник покинул команду.