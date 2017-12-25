Украинский тренер возглавил аутсайдера чемпионата Азербайджана

Вчера, 13:35

Перед Юрием Максимовым стоит задача вывести команду в финал Кубка страны и завоевать путевку в еврокубки

Юрий Максимов. Фото ФК &quot;Тараз&quot;
Юрий Максимов. Фото ФК "Тараз"

Футбольный клуб "Кешля" на своем официальном сайте объявил о том, что украинский специалист Юрий Максимов назначен на должность главного тренера первой команды.

Как сообщили в клубе, бакинский клуб подписал контракт с украинцем на полгода. Добавим, что ранее "Кешля" носила название "Интер". Клуб дважды становился чемпионом страны.

Отметим, что после первой части сезона "Кешля" занимает предпоследнее место в чемпионате, набрав после 14-ти туров всего 8 очков.

Также "Кешля" вышел в полуфинал Кубка страны. В клубе надеются, что Максимом сможет вывести команду в финал и получить путевку в Лигу Европы.

Последним клубом Максимова был Казахстанский "Тараз". Также украинский тренер успел поработать в ЦСКА, "Кривбассе", "Оболони", и донецком "Металлурге", а в России тренировал "Мордовию".

Интересно, что в "Таразе" у Максимова случился конфликт с Александром Алиевым. Тренер и футболист подрались в аэропорту, после чего Алиев покинул команду.

Добавим, что в Азербайджане длительное время работает экс-тренер "Черноморца" Роман Григорчук. В прошлом сезоне "Габала" с Григорчуком впервые выиграла "серебро" чемпионата.

Напомним, что на днях украинский тренер Владимир Мазяр возглавил клуб "Акжайык" из Казахстана. В Украине Мазяр тренировал "Сталь", "Верес", "Рух" и "Полесье".
футбол, Юрий Максимов, чемпионат Азербайджана, Кешля

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Источники:

Azerisport.com, Сегодня|Спорт

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