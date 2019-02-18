Украинского футболиста в Польше обозвали "бандеровцем"
Обвинения подпадают под статью Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь"
Во время матча чемпионата Польши "Ягеллония" – "Висла" Плоцк (1:0) произошел инцидент с экс-украинским полузащитником Тарасом Романчуком, который год назад стал гражданином Польши. По словам Романчука, хавбек "Вислы" Доминик Фурман во время встречи назвал его "бандеровцем" и "крашеной лисой".
На протяжении матча были неоднократные столкновения между игроками, они оба получили желтые карточки.
После скандала в прессе игрок "Вислы" выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения. Тем не менее вопросом заинтересовалась польская полиция. Сейчас они проводят расследование. Обвинения Фурману подпадают под ст. 257 Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь". Полиция обратилась к Романчку, он подтвердил ей еще раз свои показания.
27-летний футболист, который с 2014 года защищает цвета польской "Ягеллонии", считается одним из лучших полузащитников Экстракласы. В 2018 году после смены гражданства Романчук дебютировал в составе сборной Польши.
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