Украинского футболиста в Польше обозвали "бандеровцем"

Обвинения подпадают под статью Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь"

Тарас Романчук. Фото: pbs.twimg.com.

Украинского футболиста в Польше обозвали "бандеровцем" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a99/4eb/5c6a994eb7bc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a99/4eb/5c6a994eb7bc4.jpg 2019-02-18T13:44:00+02:00 Футбол Обвинения подпадают под статью Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь"

Во время матча чемпионата Польши "Ягеллония" – "Висла" Плоцк (1:0) произошел инцидент с экс-украинским полузащитником Тарасом Романчуком, который год назад стал гражданином Польши. По словам Романчука, хавбек "Вислы" Доминик Фурман во время встречи назвал его "бандеровцем" и "крашеной лисой".

На протяжении матча были неоднократные столкновения между игроками, они оба получили желтые карточки.

После скандала в прессе игрок "Вислы" выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения. Тем не менее вопросом заинтересовалась польская полиция. Сейчас они проводят расследование. Обвинения Фурману подпадают под ст. 257 Уголовного кодекса Польши "Национальная неприязнь". Полиция обратилась к Романчку, он подтвердил ей еще раз свои показания.

27-летний футболист, который с 2014 года защищает цвета польской "Ягеллонии", считается одним из лучших полузащитников Экстракласы. В 2018 году после смены гражданства Романчук дебютировал в составе сборной Польши.

Ранее мы писали, что звезда сборной Польши одолжил клубу деньги, чтобы расплатиться с долгами. Блащиковски планирует подписать контракт с клубом и играть за них бесплатно.

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