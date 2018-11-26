Умер легендарный футболист киевского "Динамо"

25 ноября в Бристоле (США) ушел из жизни выдающийся нападающий киевского "Динамо" Виктор Каневский. 3 октября Виктору Израилевичу исполнилось 82 года.

Коренной киевлянин Виктор Каневский – капитан киевского "Динамо" образца 1961 года, команды, которая первой из немосковских выиграла чемпионат СССР.

С 1955 по 1964 годы Каневский провел в составе "бело-синих" 207 матчей в чемпионате и Кубке СССР, забил 85 мячей. Он был единственным киевлянином, выступавшем за сборную СССР на чемпионате мира 1962 года.

После завершении карьеры работал тренером в запорожском "Металлурге", харьковском "Авангарде" ("Металлисте"), "Буковине", "Пахтакоре", "Днепре", ирпенском "Динамо", "Таврии" (Симферополь), юношеской сборной УССР. В 1987 году уехал в США, где и прожил до последних дней.

Напомним, что в октябре умер известный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич в качестве игрока выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР, а также Кубок СССР 1964 года. В качестве тренера становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 года и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.