Унаи Эмери подписал контракт с лондонским "Арсеналом"
Испанский специалист до этого работал в "Пари Сен-Жермен"
Покинувший в мае пост главного тренера французского "Пари Сен-Жермен" испанский специалист Унаи Эмери возглавил лондонский "Арсенал". О сроках подписанного соглашения не сообщается.
"Я очень рад присоединиться к одному из величайших футбольных клубов. "Арсенал" известен и любим во всем мире из-за своего стиля игры, ориентированностью на молодых игроков, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я очень рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории "Арсенала". Я встретился со Стэном и Джошем Кронке, и мне ясно, что у них большие амбиции и они стремятся добиться успеха в будущем", – сказал Эмери.
Эмери до "ПСЖ", с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции, возглавлял "Лорка Депортиво", "Альмерию", "Валенсию", московский "Спартак" и "Севилью", с которой трижды побеждал в Лиге Европы.
"Арсенал" по окончании сезона покинул возглавлявший команду на протяжении 22 лет француз Арсен Венгер.
В чемпионате Англии "Арсенал" занял шестое место и будет выступать в Лиге Европы.
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