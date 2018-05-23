Унаи Эмери подписал контракт с лондонским "Арсеналом"

Испанский специалист до этого работал в "Пари Сен-Жермен"

Покинувший в мае пост главного тренера французского "Пари Сен-Жермен" испанский специалист Унаи Эмери возглавил лондонский "Арсенал". О сроках подписанного соглашения не сообщается.

"Я очень рад присоединиться к одному из величайших футбольных клубов. "Арсенал" известен и любим во всем мире из-за своего стиля игры, ориентированностью на молодых игроков, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я очень рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории "Арсенала". Я встретился со Стэном и Джошем Кронке, и мне ясно, что у них большие амбиции и они стремятся добиться успеха в будущем", – сказал Эмери.

Эмери до "ПСЖ", с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции, возглавлял "Лорка Депортиво", "Альмерию", "Валенсию", московский "Спартак" и "Севилью", с которой трижды побеждал в Лиге Европы.

"Арсенал" по окончании сезона покинул возглавлявший команду на протяжении 22 лет француз Арсен Венгер.

В чемпионате Англии "Арсенал" занял шестое место и будет выступать в Лиге Европы.