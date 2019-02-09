В Англии футболист потерял сознание на скамейке запасных

Игрок "Лидса" Джек Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве, а в концовке встречи потерял сознание

Джек Кларк. Фото leedsunited.com.

В Англии футболист потерял сознание на скамейке запасных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f14/974/5c5f14974381b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f14/974/5c5f14974381b.png 2019-02-09T20:02:55+02:00 Футбол Игрок "Лидса" Джек Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве, а в концовке встречи потерял сознание

18-летний футболист "Лидса" Джек Кларк потерял сознание на скамейки запасных во время матча чемпионшипа, второй по силе английской лиги, против "Мидлсбро", передает Sky Sports. Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве. Ближе к концу матча ему стало плохо, и он потерял сознание. Находившиеся неподалеку медики оказали ему первую медицинскую помощь. Вскоре футболист был госпитализирован.

"Мы знаем, что ему стало плохо. Мы пока не понимаем причин произошедшего, но Кларку стало лучше, когда его на носилках унесли в раздевалку. После этого его отвезли в больницу", – рассказала главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса.

Уже после финального свистка стало известно, что Кларк пришел в себя, и его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, ближайшее время футболист проведет в больнице. "Лидс" на своем официальном сайте поблагодарил медицинские службы двух клубов за оперативные действия.

Напомним, что в январе сотрудник "Лидса" в бинокль подсматривал за тренировкой соперников. Лидер Чемпионшипа серьезно готовился к поединку против "Дерби".

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