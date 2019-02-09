Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Англии футболист потерял сознание на скамейке запасных

Сегодня, 20:02

Игрок "Лидса" Джек Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве, а в концовке встречи потерял сознание

Джек Кларк. Фото leedsunited.com
Джек Кларк. Фото leedsunited.com.
В Англии футболист потерял сознание на скамейке запасных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f14/974/5c5f14974381b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f14/974/5c5f14974381b.png Футбол Игрок "Лидса" Джек Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве, а в концовке встречи потерял сознание

18-летний футболист "Лидса" Джек Кларк потерял сознание на скамейки запасных во время матча чемпионшипа, второй по силе английской лиги, против "Мидлсбро", передает Sky Sports. Кларк начал матч в основном составе, но был заменен в перерыве. Ближе к концу матча ему стало плохо, и он потерял сознание. Находившиеся неподалеку медики оказали ему первую медицинскую помощь. Вскоре футболист был госпитализирован.

"Мы знаем, что ему стало плохо. Мы пока не понимаем причин произошедшего, но Кларку стало лучше, когда его на носилках унесли в раздевалку. После этого его отвезли в больницу", – рассказала главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса.

Уже после финального свистка стало известно, что Кларк пришел в себя, и его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, ближайшее время футболист проведет в больнице. "Лидс" на своем официальном сайте поблагодарил медицинские службы двух клубов за оперативные действия.

Напомним, что в январе сотрудник "Лидса" в бинокль подсматривал за тренировкой соперников. Лидер Чемпионшипа серьезно готовился к поединку против "Дерби".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Англии, Лидс, потерял сознание

Вы сейчас просматриваете новость " В Англии футболист потерял сознание на скамейке запасных". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sky Sports

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник "Лидса" в бинокль подсматривал за тренировкой соперников

11 января, 20:29

Лидер Чемпионшипа серьезно готовился к поединку против "Дерби"

Тренер "Лидса" показал футболистам с каким трудом фаны зарабатывают на билеты

4 августа 2018, 21:18

Марсело Бьелса заставил игроков команду убирать клубную базу

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:22

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле

Сегодня, 10:56

Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Сегодня, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

7 февраля, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

6 февраля, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка