В Доме Футбола прошло награждение "Шахтера" золотыми медалями чемпионата Украины

В списке награждаемых были не только действующие игроки, но и футболисты, уже покинувшие клуб

Сегодня в Доме футбола прошло награждение ФК "Шахтер" золотыми медалями сезона-2017/18. Церемонию проводили президент ФФУ Андрей Павелко и вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский, сообщивший, что такой формат награждения чемпионов – в стенах Дома футбола - планируется сделать традиционным. В свою очередь, Андрей Павелко, поздравляя лауреатов, заявил: "Мне бы очень хотелось, чтобы уже следующие золотые медали "Шахтер" завоевал на поле родной "Донбасс Арены" в украинском Донецке".

В списке награждаемых были не только действующие игроки, но и футболисты, уже покинувшие клуб – Феррейра, Срна, Фред, Бернард, Петряк, Бланко-Лещук, Никита Шевченко. Гендиректор "горняков" Сергей Палкин заверил "Сегодня", что все медали обязательно будут переданы своим владельцам. А на вопрос, насколько памятным было 11-е чемпионство, с улыбкой ответил: "Каждое чемпионство по-своему памятное, и по-своему дорогое. Но самым важным для нас всегда является следующее чемпионство".

С речью от имени награжденных выступил наставник "горняков" Паулу Фонсека. Он сказал:

"Это был особый год. Мы выиграли все на внутренней арене, и я хочу от души поблагодарить за это своих футболистов, свой тренерский штаб, всех сотрудников клуба, и конечно – президента "Шахтера" Рината Ахметова. Мы сейчас оказались в непростой ситуации, вынуждены находиться далеко от дома, и победы, одержанные в таких условиях – еще весомее, еще вкуснее. Сегодня я хочу вспомнить и о тех игроках, которые уже не с нами, но которые внесли огромный вклад в наш успех. Это и наш легендарный капитан Срна, и король бомбардиров Феррейра, и Фред, проведший просто фантастический сезон. В новый сезон мы входим с одним желание – через год, на этом же месте получить очередной комплект чемпионских медалей".

Получив медали, "горняки" сделали несколько групповых фото с чемпионским Кубком УПЛ. Причем, фотосессия стала самой веселой частью церемонии – благодаря ведущему мероприятия, известному шоумену Константину Киркаряну. Он в шутку принялся руководить процессом: "Так, поближе-поближе, сгруппировались. Второй ряд приподнялись на цыпочки. Фотографы не торопитесь – Ракицкий еще не улыбается. Все, Ярослав улыбнулся – можно снимать".



















































































Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Помимо медалей и чемпионского Кубка сегодня был также вручен трофей лучшего бомбардира минувшего сезона, который завоевал Факундо Феррейра, ныне играющий за "Бенфику". "Хрустальный мяч" за него получил Паулу Фонсека, после церемонии сказавший нам: "Когда буду в Португалии, лично передам этот приз Факундо вместе с его золотой медалью".

Ранее мы писали, что матч "Десна" – "Шахтер" пройдет без болельщиков "горняков".

Напомним, "Шахтер" уже начал продажу абонементов на новый сезон. Гарантировать себе лучшее место на матчах Лиги чемпионов в Харькове и получить скидку на билеты в УПЛ можно уже сегодня тут.