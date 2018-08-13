В Эквадоре автобус с фанатами врезался в мост: погибли 12 человек

У автобуса отказали тормоза, и, пытаясь остановить его, водитель направил машину в опору моста

Число погибших в результате ДТП с автобусом болельщиков эквадорской "Барселоны" возросло до 12, по меньшей мере 30 человек пострадали, сообщил губернатор провинции Гуаяс и президент футбольного клуба из Гуаякиля Хосе Франсиско Севальос.

Автобус, в котором находились болельщики эквадорского клуба "Барселона", в воскресенье попал в ДТП на трассе между городами Куэнка и Мольетуро. Болельщики возвращались из Гуаякиля в Куэнку. Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

"По последним данным, в результате ДТП с нашими болельщиками погибли 12 человек, 30 пострадали", – написал Севальос в Twitter.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и, пытаясь остановить его, водитель направил машину в опору моста. Сейчас на месте трагедии работают полиция и спасатели.

"Наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Мы с вами", – говорится в заявлении, опубликованном на странице футбольного клуба в Twitter.

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