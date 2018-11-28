В Ирландии клуб сообщил о смерти футболиста в ДТП, когда тот отдыхал в Испании

Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков. Дублинская команда проинформировала руководство лиги о том, что Фернандо Нуно Ла-Фуэнте погиб в результате ДТП. Запланированный на 24 ноября матч "Баллибрэка" с "Арклоу Таун" был перенесен, а другие матчи чемпионата начались с минуты молчания.

Впоследствии выяснилось, что Ла-Фуэнте жив и находится в Испании. Лига разместила в местной газете сообщение, в котором выразила соболезнование семье футболиста и "Баллибрэку".

"Игроки и руководители клуба узнали, что произошла серьезная ошибка, источником которой стало письмо одного из менеджеров в лигу. Было проведено экстренное заседание, на котором ответственное за произошедшее лицо было освобождено от исполнения своих обязанностей. Мы связались с Фернандо, чтобы уточнить его местонахождение и состояние здоровья, мы благодарны, что он принял наши извинения", – говорится в заявлении клуба.

Лига также сообщила, что планирует провести расследование инцидента.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Игрок "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.