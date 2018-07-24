В Испании возобновили дело по обвинению в покупке игроку "Барселоны" печени на черном рынке

В 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, а через год он был успешно прооперирован

Прокуратура Испании приняла решение возобновить рассмотрение дела о пересадки печени бывшему футболисту "Барселоны" Эрику Абидалю. В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд "прояснить детали и тщательнее установить личность донора".

Напомним, в 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, в марте того же года французу была сделана операция по удалению опухоли печени. Абидаль смог восстановиться за полтора месяца и помог своим партнерам переиграть английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов-2011. В апреле 2012 года ему была проведена трансплантация печени, затем последовал длительный курс реабилитации. В декабре 2014 года Эрик Абидаль объявил о завершении карьеры. В настоящий момент француз занимает пост технического директора "Барселоны".

Ранее сообщалось, что бывший президент "Барселоны" Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. Официально же донором француза являлся его двоюродный брат Жерар. Также была информация, что тогдашний игрок "Барселоны" Дани Алвес собирался отдать одноклубнику свою печень.