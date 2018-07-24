В Испании возобновили дело по обвинению в покупке игроку "Барселоны" печени на черном рынке
В 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, а через год он был успешно прооперирован
Прокуратура Испании приняла решение возобновить рассмотрение дела о пересадки печени бывшему футболисту "Барселоны" Эрику Абидалю. В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд "прояснить детали и тщательнее установить личность донора".
Напомним, в 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, в марте того же года французу была сделана операция по удалению опухоли печени. Абидаль смог восстановиться за полтора месяца и помог своим партнерам переиграть английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов-2011. В апреле 2012 года ему была проведена трансплантация печени, затем последовал длительный курс реабилитации. В декабре 2014 года Эрик Абидаль объявил о завершении карьеры. В настоящий момент француз занимает пост технического директора "Барселоны".
Ранее сообщалось, что бывший президент "Барселоны" Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. Официально же донором француза являлся его двоюродный брат Жерар. Также была информация, что тогдашний игрок "Барселоны" Дани Алвес собирался отдать одноклубнику свою печень.
Вы сейчас просматриваете новость "В Испании возобновили дело по обвинению в покупке игроку "Барселоны" печени на черном рынке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"