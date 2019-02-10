В Италии вратарь переправил в свои ворота мяч, который летел мимо

"Салернитана" на своем поле уступила "Беневенто" из-за автогола голкипера

Алессандро Микаи переправил мяч в свои ворота.

В Италии вратарь переправил в свои ворота мяч, который летел мимо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fe2/87c/5c5fe287cfa05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fe2/87c/5c5fe287cfa05.jpg 2019-02-10T10:59:42+02:00 Футбол "Салернитана" на своем поле уступила "Беневенто" из-за автогола голкипера

Вратарь из Серии B организовал один из самых нелепых автоголов сезона: мяч летел мимо створа, но оказался в сетке! В матче 23-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии "Салернитана" на своем поле уступила "Беневенто" – 0:1. Единственный гол оказался на счету голкипера хозяев Алессандро Микаи. 25-летний вратарь пошел на выход, но вместо того, чтобы выбить мяч за пределы штрафной, неуклюже отправил его в сетку своих ворот. "Беневенто" в этом эпизоде даже не понадобился удар в створ – Микаи решил все вопросы за гостей.

Благодаря этой победе "Беневенто" поднялся на третью строчку в турнирной таблице. От идущего вторым "Палермо" "Беневенто" отделяют 5 очков. Отметим, что первые две команды по итогам сезона в Серии B выйдут в Серию A напрямую. Клубы, занявшие места с 3-е по 8-е, сыграют в плей-офф.

Напомним, что в декабре в Италии был забит нелепый гол во втором по силе дивизионе страны. Вратарь обыграл форварда, но закатил мяч в свои ворота.

В сентябре нелепый автогол был забит в чемпионате Перу. Мяч отлетел к двум защитникам, которые не смогли вынести "снаряд" за пределы штрафной, а вместо этого отправили его в сетку своих же ворот.

"Самый нелепый автогол": российский футболист вколотил мяч в свои ворота на юношеской Олимпиаде. В финале турнира по мини-футболу российский футболист мощным ударом отправил мяч в сетку своих ворот.

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